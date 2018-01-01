Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
3
4
6
7
9
10
12
15
17
18
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
23
10
5
78
27
51
79
38
23
7
8
66
33
33
76
38
19
13
6
55
31
24
70
38
18
13
7
63
39
24
67
38
19
7
12
50
39
11
64
38
17
12
9
58
38
20
63
38
17
9
12
50
46
4
60
38
14
9
15
43
47
-4
51
38
13
10
15
47
50
-3
49
38
14
6
18
45
57
-12
48
38
12
12
14
43
44
-1
48
38
12
11
15
45
50
-5
47
38
12
11
15
42
47
-5
47
38
13
6
19
55
60
-5
45
38
11
12
15
35
52
-17
45
38
11
11
16
44
57
-13
44
38
11
10
17
34
40
-6
43
38
11
10
17
43
58
-15
43
38
9
8
21
35
69
-34
35
38
2
11
25
28
75
-47
17
Команда
1
3
4
5
7
10
11
12
15
17
18
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
14
5
0
46
8
38
47
19
15
1
3
31
11
20
46
19
14
3
2
33
14
19
45
19
13
4
2
35
14
21
43
19
12
7
0
42
17
25
43
19
12
5
2
35
11
24
41
19
11
5
3
39
24
15
38
19
9
8
2
30
18
12
35
19
10
4
5
27
17
10
34
19
9
6
4
21
15
6
33
19
9
5
5
24
17
7
32
19
9
4
6
27
24
3
31
19
8
6
5
27
18
9
30
19
8
6
5
27
20
7
30
19
8
6
5
24
19
5
30
19
8
4
7
31
26
5
28
19
8
3
8
23
23
0
27
19
7
5
7
20
18
2
26
19
6
5
8
21
26
-5
23
19
1
7
11
17
39
-22
10
Команда
2
3
4
5
9
10
11
12
14
15
18
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
11
2
6
31
22
9
35
19
9
5
5
32
19
13
32
19
6
9
4
20
17
3
27
19
6
7
6
19
14
5
25
19
6
6
7
21
22
-1
24
19
4
6
9
19
28
-9
18
19
5
2
12
24
34
-10
17
19
5
2
12
18
33
-15
17
19
4
5
10
14
22
-8
17
19
4
5
10
23
33
-10
17
19
4
5
10
21
31
-10
17
19
4
5
10
16
30
-14
17
19
4
5
10
15
29
-14
17
19
3
7
9
20
35
-15
16
19
3
6
10
17
32
-15
15
19
3
5
11
17
37
-20
14
19
3
4
12
13
26
-13
13
19
3
3
13
14
43
-29
12
19
2
6
11
14
37
-23
12
19
1
4
14
11
36
-25
7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире