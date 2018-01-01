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Бразилия. Серия А
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€ 8 млн
Сеара - результаты матчей
Форталеза
Бразилия. Серия А
Стадион:
Кастелан
Сайт:
http://www.cearasc.com/
Тренер:
Гуто Феррейра
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Расписание
Таблица
Бразилия. Серия А. 2025
Бразилия. Серия А. 2022
Бразилия. Серия А. 2021
Бразилия. Серия А. 2020
Бразилия. Серия А. 2019
Бразилия. Серия А. 2018
07.12 | 22:00
Сеара
1 : 3
Палмейрас
04.12 | 03:30
Фламенго
1 : 0
Сеара
30.11 | 03:00
Сеара
1 : 1
Крузейро
25.11 | 01:00
Мирассол
3 : 0
Сеара
21.11 | 03:30
Сеара
1 : 2
Интернасьонал
09.11 | 22:00
Коринтианс
0 : 1
Сеара
07.11 | 02:00
Сеара
1 : 1
Форталеза
02.11 | 22:00
Сеара
2 : 0
Флуминенсе
30.10 | 01:00
Флуминенсе
1 : 0
Сеара
25.10 | 22:00
Атлетико Минейро
1 : 0
Сеара
20.10 | 00:30
Сеара
0 : 2
Ботафого
16.10 | 02:00
Спорт Ресифи
1 : 1
Сеара
06.10 | 02:30
Сеара
3 : 0
Сантос
03.10 | 01:00
Витория
1 : 0
Сеара
30.09 | 02:00
Сан-Паулу
0 : 1
Сеара
21.09 | 00:30
Сеара
1 : 1
Баия
15.09 | 02:30
Васко да Гама
2 : 2
Сеара
30.08 | 22:00
Сеара
0 : 1
Жувентуде
24.08 | 03:00
Гремио
0 : 0
Сеара
16.08 | 22:00
Сеара
1 : 0
Брагантино
10.08 | 22:00
Палмейрас
2 : 1
Сеара
04.08 | 00:30
Сеара
1 : 1
Фламенго
27.07 | 22:00
Крузейро
1 : 2
Сеара
24.07 | 01:00
Сеара
0 : 2
Мирассол
20.07 | 17:00
Интернасьонал
1 : 0
Сеара
17.07 | 01:30
Сеара
0 : 1
Коринтианс
14.07 | 02:30
Форталеза
0 : 1
Сеара
05.06 | 02:00
Ботафого
3 : 2
Сеара
02.06 | 00:30
Сеара
0 : 1
Атлетико Минейро
17.05 | 22:00
Сеара
2 : 0
Спорт Ресифи
13.05 | 02:00
Сантос
0 : 0
Сеара
04.05 | 00:30
Сеара
1 : 0
Витория
27.04 | 00:30
Сеара
1 : 1
Сан-Паулу
22.04 | 02:00
Баия
1 : 0
Сеара
16.04 | 03:30
Сеара
2 : 1
Васко да Гама
12.04 | 22:00
Жувентуде
2 : 1
Сеара
06.04 | 00:30
Сеара
2 : 0
Гремио
01.04 | 02:00
Брагантино
2 : 2
Сеара
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