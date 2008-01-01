Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
6
7
10
12
13
14
16
18
22
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
13
6
7
13
6
3
3
0
10
4
6
12
6
4
0
2
10
7
3
12
6
4
0
2
6
4
2
12
6
3
2
1
10
8
2
11
5
3
1
1
12
6
6
10
6
3
1
2
5
7
-2
10
6
3
0
3
16
10
6
9
6
2
3
1
11
7
4
9
6
2
2
2
11
9
2
8
6
2
2
2
10
10
0
8
6
2
2
2
12
13
-1
8
6
2
2
2
8
10
-2
8
5
2
1
2
12
7
5
7
6
2
1
3
11
9
2
7
6
1
4
1
7
7
0
7
6
2
1
3
8
11
-3
7
6
2
1
3
6
11
-5
7
6
0
5
1
8
10
-2
5
6
1
2
3
9
14
-5
5
6
1
2
3
4
10
-6
5
6
1
2
3
5
16
-11
5
6
1
1
4
5
10
-5
4
6
0
3
3
6
9
-3
3
Команда
3
4
8
10
12
13
14
18
20
23
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
2
5
7
3
2
1
0
7
3
4
7
3
2
1
0
2
0
2
7
3
2
0
1
11
5
6
6
3
2
0
1
6
3
3
6
3
2
0
1
4
2
2
6
3
2
0
1
6
5
1
6
3
1
2
0
7
3
4
5
3
1
2
0
7
4
3
5
3
1
2
0
5
3
2
5
3
1
1
1
7
3
4
4
2
1
1
0
5
2
3
4
3
1
1
1
5
5
0
4
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
9
7
2
3
3
0
3
0
2
2
0
3
3
1
0
2
3
6
-3
3
3
1
0
2
3
6
-3
3
3
1
0
2
3
7
-4
3
3
0
2
1
3
4
-1
2
3
0
1
2
4
6
-2
1
3
0
1
2
0
7
-7
1
3
0
0
3
4
8
-4
0
Команда
4
8
11
13
14
15
16
18
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
3
3
9
3
2
1
0
7
1
6
7
3
2
0
1
7
3
4
6
3
2
0
1
7
4
3
6
3
2
0
1
4
4
0
6
3
2
0
1
2
2
0
6
3
1
2
0
6
2
4
5
3
1
2
0
5
4
1
5
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
1
1
5
8
-3
4
3
1
1
1
5
9
-4
4
3
0
3
0
4
4
0
3
3
1
0
2
4
6
-2
3
3
1
0
2
7
10
-3
3
3
1
0
2
3
6
-3
3
3
1
0
2
3
7
-4
3
3
0
2
1
6
8
-2
2
2
0
1
1
1
2
-1
1
3
0
1
2
3
5
-2
1
3
0
1
2
2
4
-2
1
3
0
1
2
1
7
-6
1
3
0
0
3
1
8
-7
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире