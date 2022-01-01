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Брэдфорд Сити
Расписание
€ 4 млн
Брэдфорд Сити - расписание матчей
Брэдфорд
Англия. Первая лига
Стадион:
Корэл Виндоус Стэдиум
Сайт:
http://www.bradfordcityfc.co.uk
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
19.09 | 17:00
Лутон Таун
- : -
Брэдфорд Сити
26.09 | 17:00
Брэдфорд Сити
- : -
Барнсли
03.10 | 17:00
Рединг
- : -
Брэдфорд Сити
10.10 | 17:00
Брэдфорд Сити
- : -
Лейтон Ориент
17.10 | 17:00
Брэдфорд Сити
- : -
Стивенидж
20.10 | 21:45
Бертон Альбион
- : -
Брэдфорд Сити
24.10 | 17:00
Оксфорд
- : -
Брэдфорд Сити
31.10 | 15:30
Брэдфорд Сити
- : -
Хаддерсфилд Таун
14.11 | 18:00
Лестер
- : -
Брэдфорд Сити
21.11 | 18:00
Брэдфорд Сити
- : -
Донкастер Роверс
28.11 | 18:00
Уиком Уондерерс
- : -
Брэдфорд Сити
01.12 | 22:45
Брэдфорд Сити
- : -
Милтон Кинс Донс
12.12 | 18:00
Брэдфорд Сити
- : -
Уимблдон
19.12 | 18:00
Бромли
- : -
Брэдфорд Сити
26.12 | 18:00
Брэдфорд Сити
- : -
Стокпорт Каунти
29.12 | 22:45
Блэкпул
- : -
Брэдфорд Сити
01.01 | 18:00
Уиган Атлетик
- : -
Брэдфорд Сити
09.01 | 18:00
Брэдфорд Сити
- : -
Бромли
16.01 | 18:00
Стивенидж
- : -
Брэдфорд Сити
19.01 | 22:45
Брэдфорд Сити
- : -
Бертон Альбион
23.01 | 18:00
Брэдфорд Сити
- : -
Оксфорд
30.01 | 15:30
Хаддерсфилд Таун
- : -
Брэдфорд Сити
06.02 | 18:00
Брэдфорд Сити
- : -
Плимут Аргайл
09.02 | 22:45
Кембридж Юнайтед
- : -
Брэдфорд Сити
13.02 | 18:00
Мэнсфилд Таун
- : -
Брэдфорд Сити
20.02 | 18:00
Брэдфорд Сити
- : -
Ноттс Каунти
27.02 | 18:00
Брэдфорд Сити
- : -
Лестер
06.03 | 18:00
Питерборо Юнайтед
- : -
Брэдфорд Сити
13.03 | 18:00
Брэдфорд Сити
- : -
Шеффилд Уэнсдэй
20.03 | 18:00
Донкастер Роверс
- : -
Брэдфорд Сити
26.03 | 18:00
Брэдфорд Сити
- : -
Уиган Атлетик
29.03 | 17:00
Стокпорт Каунти
- : -
Брэдфорд Сити
03.04 | 17:00
Брэдфорд Сити
- : -
Блэкпул
10.04 | 17:00
Уимблдон
- : -
Брэдфорд Сити
13.04 | 21:45
Барнсли
- : -
Брэдфорд Сити
17.04 | 17:00
Брэдфорд Сити
- : -
Лутон Таун
24.04 | 17:00
Лейтон Ориент
- : -
Брэдфорд Сити
27.04 | 21:45
Брэдфорд Сити
- : -
Рединг
01.05 | 17:00
Брэдфорд Сити
- : -
Уиком Уондерерс
08.05 | 14:30
Милтон Кинс Донс
- : -
Брэдфорд Сити
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