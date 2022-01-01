Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 4,68 млн

Жувентуде - турнирная таблица

Кашиас-ду-Сул
Бразилия. Серия А
Стадион:
Альфредо Жакони
Сайт:
http://www.juventude.com.br/
Тренер:
Фабио Матиас
Состав Статистика Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Фламенго
2
Палмейрас
3
Крузейро
4
Мирассол
5
Флуминенсе
6
Ботафого
7
Баия
8
Сан-Паулу
9
Гремио
10
Брагантино
11
Атлетико Минейро
12
Сантос
13
Коринтианс
14
Васко да Гама
15
Витория
16
Интернасьонал
17
Сеара
18
Форталеза
19
Жувентуде
20
Спорт Ресифи
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
23
10
5
78
27
51
79
38
23
7
8
66
33
33
76
38
19
13
6
55
31
24
70
38
18
13
7
63
39
24
67
38
19
7
12
50
39
11
64
38
17
12
9
58
38
20
63
38
17
9
12
50
46
4
60
38
14
9
15
43
47
-4
51
38
13
10
15
47
50
-3
49
38
14
6
18
45
57
-12
48
38
12
12
14
43
44
-1
48
38
12
11
15
45
50
-5
47
38
12
11
15
42
47
-5
47
38
13
6
19
55
60
-5
45
38
11
12
15
35
52
-17
45
38
11
11
16
44
57
-13
44
38
11
10
17
34
40
-6
43
38
11
10
17
43
58
-15
43
38
9
8
21
35
69
-34
35
38
2
11
25
28
75
-47
17
Команда
1
Фламенго
2
Флуминенсе
3
Баия
4
Крузейро
5
Мирассол
6
Палмейрас
7
Ботафого
8
Атлетико Минейро
9
Сан-Паулу
10
Витория
11
Гремио
12
Брагантино
13
Коринтианс
14
Интернасьонал
15
Сантос
16
Васко да Гама
17
Форталеза
18
Сеара
19
Жувентуде
20
Спорт Ресифи
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
14
5
0
46
8
38
47
19
15
1
3
31
11
20
46
19
14
3
2
33
14
19
45
19
13
4
2
35
14
21
43
19
12
7
0
42
17
25
43
19
12
5
2
35
11
24
41
19
11
5
3
39
24
15
38
19
9
8
2
30
18
12
35
19
10
4
5
27
17
10
34
19
9
6
4
21
15
6
33
19
9
5
5
24
17
7
32
19
9
4
6
27
24
3
31
19
8
6
5
27
18
9
30
19
8
6
5
27
20
7
30
19
8
6
5
24
19
5
30
19
8
4
7
31
26
5
28
19
8
3
8
23
23
0
27
19
7
5
7
20
18
2
26
19
6
5
8
21
26
-5
23
19
1
7
11
17
39
-22
10
Команда
1
Палмейрас
2
Фламенго
3
Крузейро
4
Ботафого
5
Мирассол
6
Флуминенсе
7
Васко да Гама
8
Брагантино
9
Сеара
10
Гремио
11
Сантос
12
Сан-Паулу
13
Коринтианс
14
Форталеза
15
Баия
16
Интернасьонал
17
Атлетико Минейро
18
Жувентуде
19
Витория
20
Спорт Ресифи
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
11
2
6
31
22
9
35
19
9
5
5
32
19
13
32
19
6
9
4
20
17
3
27
19
6
7
6
19
14
5
25
19
6
6
7
21
22
-1
24
19
4
6
9
19
28
-9
18
19
5
2
12
24
34
-10
17
19
5
2
12
18
33
-15
17
19
4
5
10
14
22
-8
17
19
4
5
10
23
33
-10
17
19
4
5
10
21
31
-10
17
19
4
5
10
16
30
-14
17
19
4
5
10
15
29
-14
17
19
3
7
9
20
35
-15
16
19
3
6
10
17
32
-15
15
19
3
5
11
17
37
-20
14
19
3
4
12
13
26
-13
13
19
3
3
13
14
43
-29
12
19
2
6
11
14
37
-23
12
19
1
4
14
11
36
-25
7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Тюкавин вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории «Динамо»
16:59
1
Шварц прокомментировал вымученную победу «Динамо» над «Факелом»
16:51
1
16-летний вингер «Ростова» перейдет в ЦСКА
16:29
1
ФотоПуси из «Факела» умудрился не забить в пустые ворота «Динамо» с нескольких метров
16:08
12
РПЛ. Тюкавин на 91-й минуте вырвал для «Динамо» победу над последней командой чемпионата – 2:1!
15:53
23
Мостовой уверен, что поможет «Локомотиву»: «Я – легенда»
15:30
17
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
14:55
4
Бышовец сказал, что погубило Галактионова в «Локомотиве»
14:45
4
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
14:21
В «Краснодаре» определились с будущим Мусаева
13:40
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+