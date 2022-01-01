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Бразилия. Серия А
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Жувентуде
Результаты
€ 4 млн
Жувентуде - результаты матчей
Кашиас-ду-Сул
Бразилия. Серия А
Стадион:
Альфредо Жакони
Сайт:
http://www.juventude.com.br/
Тренер:
Фабио Матиас
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Расписание
Таблица
Бразилия. Серия А. 2025
Бразилия. Серия А. 2024
Бразилия. Серия А. 2022
Бразилия. Серия А. 2021
07.12 | 22:00
Коринтианс
1 : 1
Жувентуде
04.12 | 01:30
Жувентуде
0 : 3
Сантос
29.11 | 01:00
Жувентуде
1 : 1
Баия
23.11 | 22:00
Сан-Паулу
2 : 1
Жувентуде
20.11 | 22:00
Жувентуде
3 : 3
Крузейро
09.11 | 00:00
Васко да Гама
1 : 3
Жувентуде
06.11 | 01:00
Спорт Ресифи
0 : 2
Жувентуде
03.11 | 00:30
Жувентуде
0 : 2
Палмейрас
26.10 | 22:00
Гремио
3 : 1
Жувентуде
21.10 | 01:00
Жувентуде
1 : 0
Брагантино
17.10 | 03:30
Флуминенсе
1 : 0
Жувентуде
12.10 | 01:00
Палмейрас
4 : 1
Жувентуде
06.10 | 00:30
Жувентуде
1 : 2
Форталеза
01.10 | 03:30
Атлетико Минейро
0 : 0
Жувентуде
28.09 | 00:30
Жувентуде
1 : 1
Интернасьонал
21.09 | 22:00
Мирассол
2 : 0
Жувентуде
14.09 | 22:00
Жувентуде
0 : 2
Фламенго
30.08 | 22:00
Сеара
0 : 1
Жувентуде
25.08 | 00:30
Жувентуде
1 : 3
Ботафого
21.08 | 01:00
Жувентуде
2 : 0
Васко да Гама
17.08 | 00:30
Витория
2 : 2
Жувентуде
12.08 | 02:00
Жувентуде
2 : 1
Коринтианс
05.08 | 02:00
Сантос
3 : 1
Жувентуде
28.07 | 00:30
Баия
3 : 0
Жувентуде
25.07 | 01:00
Жувентуде
0 : 1
Сан-Паулу
20.07 | 22:00
Крузейро
4 : 0
Жувентуде
15.07 | 02:00
Жувентуде
2 : 0
Спорт Ресифи
01.06 | 22:00
Жувентуде
0 : 2
Гремио
27.05 | 02:00
Брагантино
1 : 0
Жувентуде
18.05 | 22:00
Жувентуде
1 : 1
Флуминенсе
10.05 | 22:00
Форталеза
5 : 0
Жувентуде
06.05 | 02:00
Жувентуде
0 : 1
Атлетико Минейро
26.04 | 22:00
Интернасьонал
3 : 1
Жувентуде
20.04 | 17:00
Жувентуде
2 : 2
Мирассол
17.04 | 03:30
Фламенго
6 : 0
Жувентуде
12.04 | 22:00
Жувентуде
2 : 1
Сеара
06.04 | 03:00
Ботафого
2 : 0
Жувентуде
30.03 | 00:30
Жувентуде
2 : 0
Витория
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