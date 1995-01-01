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    Жувентуде - результаты

    Город Кашиас-ду-Сул
    Дивизион Бразилия-Серия А
    Сайт www.juventude.com.br/
    Стадион Альфредо Жакони
    Тренер Эдуардо Баптиста
    Турниры:
    Бразилия. Серия А 2022
    38 тур
    		13 ноября, воскресенье 22:00 Сеара 4:1 Жувентуде
    37 тур
    		10 ноября, четверг 03:30 Жувентуде 2:2 Фламенго
    36 тур
    		6 ноября, воскресенье 01:00 Гойас 1:0 Жувентуде
    35 тур
    		3 ноября, четверг 01:00 Жувентуде 0:1 Коритиба
    34 тур
    		28 октября, пятница 01:30 Атлетико Минейро 1:0 Жувентуде
    33 тур
    		23 октября, воскресенье 22:00 Жувентуде 1:2 Сан-Паулу
    32 тур
    		17 октября, понедельник 00:00 Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе
    31 тур
    		11 октября, вторник 02:00 Сантос 4:1 Жувентуде
    30 тур
    		5 октября, среда 03:30 Жувентуде 2:2 Коринтианс
    29 тур
    		2 октября, воскресенье 01:00 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Жувентуде
    28 тур
    		29 сентября, четверг 01:00 Флуминенсе 4:0 Жувентуде
    27 тур
    		19 сентября, понедельник 00:00 Жувентуде 1:1 Форталеза
    26 тур
    		11 сентября, воскресенье 03:00 Палмейрас 2:1 Жувентуде
    25 тур
    		3 сентября, суббота 22:30 Жувентуде 1:1 Аваи
    24 тур
    		30 августа, вторник 02:00 Интернасьонал 4:0 Жувентуде
    23 тур
    		21 августа, воскресенье 17:00 Жувентуде 2:2 Ботафого
    22 тур
    		14 августа, воскресенье 02:30 Куяба 1:0 Жувентуде
    21 тур
    		6 августа, суббота 22:30 Жувентуде 0:1 Америка Минейро
    20 тур
    		1 августа, понедельник 01:00 Брагантино 1:0 Жувентуде
    19 тур
    		24 июля, воскресенье 22:00 Жувентуде 1:0 Сеара
    18 тур
    		21 июля, четверг 02:30 Фламенго 4:0 Жувентуде
    17 тур
    		17 июля, воскресенье 17:00 Жувентуде 0:0 Гойас
    16 тур
    		10 июля, воскресенье 17:00 Коритиба 2:2 Жувентуде
    15 тур
    		2 июля, суббота 22:30 Жувентуде 1:2 Атлетико Минейро
    14 тур
    		27 июня, понедельник 00:00 Сан-Паулу 0:0 Жувентуде
    13 тур
    		20 июня, понедельник 00:00 Атлетико Гойяненсе 3:1 Жувентуде
    12 тур
    		15 июня, среда 03:30 Жувентуде 1:2 Сантос
    11 тур
    		11 июня, суббота 22:30 Коринтианс 2:0 Жувентуде
    10 тур
    		9 июня, четверг 01:00 Жувентуде 1:3 Атлетико Паранаэнсе
    9 тур
    		5 июня, воскресенье 17:00 Жувентуде 1:0 Флуминенсе
    8 тур
    		29 мая, воскресенье 02:30 Форталеза 1:1 Жувентуде
    7 тур
    		22 мая, воскресенье 01:00 Жувентуде 0:3 Палмейрас
    6 тур
    		16 мая, понедельник 00:00 Аваи 1:2 Жувентуде
    5 тур
    		9 мая, понедельник 01:00 Жувентуде 1:1 Интернасьонал
    4 тур
    		1 мая, воскресенье 17:00 Ботафого 1:1 Жувентуде
    3 тур
    		25 апреля, понедельник 00:00 Жувентуде 0:1 Куяба
    2 тур
    		17 апреля, воскресенье 01:00 Америка Минейро 4:1 Жувентуде
    1 тур
    		12 апреля, вторник 02:00 Жувентуде 2:2 Брагантино
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