Турниры:
Бразилия. Серия А 2022
|38 тур
|13 ноября, воскресенье
|22:00
|Сеара
|4:1
|Жувентуде
|37 тур
|10 ноября, четверг
|03:30
|Жувентуде
|2:2
|Фламенго
|36 тур
|6 ноября, воскресенье
|01:00
|Гойас
|1:0
|Жувентуде
|35 тур
|3 ноября, четверг
|01:00
|Жувентуде
|0:1
|Коритиба
|34 тур
|28 октября, пятница
|01:30
|Атлетико Минейро
|1:0
|Жувентуде
|33 тур
|23 октября, воскресенье
|22:00
|Жувентуде
|1:2
|Сан-Паулу
|32 тур
|17 октября, понедельник
|00:00
|Жувентуде
|1:1
|Атлетико Гойяненсе
|31 тур
|11 октября, вторник
|02:00
|Сантос
|4:1
|Жувентуде
|30 тур
|5 октября, среда
|03:30
|Жувентуде
|2:2
|Коринтианс
|29 тур
|2 октября, воскресенье
|01:00
|Атлетико Паранаэнсе
|2:0
|Жувентуде
|28 тур
|29 сентября, четверг
|01:00
|Флуминенсе
|4:0
|Жувентуде
|27 тур
|19 сентября, понедельник
|00:00
|Жувентуде
|1:1
|Форталеза
|26 тур
|11 сентября, воскресенье
|03:00
|Палмейрас
|2:1
|Жувентуде
|25 тур
|3 сентября, суббота
|22:30
|Жувентуде
|1:1
|Аваи
|24 тур
|30 августа, вторник
|02:00
|Интернасьонал
|4:0
|Жувентуде
|23 тур
|21 августа, воскресенье
|17:00
|Жувентуде
|2:2
|Ботафого
|22 тур
|14 августа, воскресенье
|02:30
|Куяба
|1:0
|Жувентуде
|21 тур
|6 августа, суббота
|22:30
|Жувентуде
|0:1
|Америка Минейро
|20 тур
|1 августа, понедельник
|01:00
|Брагантино
|1:0
|Жувентуде
|19 тур
|24 июля, воскресенье
|22:00
|Жувентуде
|1:0
|Сеара
|18 тур
|21 июля, четверг
|02:30
|Фламенго
|4:0
|Жувентуде
|17 тур
|17 июля, воскресенье
|17:00
|Жувентуде
|0:0
|Гойас
|16 тур
|10 июля, воскресенье
|17:00
|Коритиба
|2:2
|Жувентуде
|15 тур
|2 июля, суббота
|22:30
|Жувентуде
|1:2
|Атлетико Минейро
|14 тур
|27 июня, понедельник
|00:00
|Сан-Паулу
|0:0
|Жувентуде
|13 тур
|20 июня, понедельник
|00:00
|Атлетико Гойяненсе
|3:1
|Жувентуде
|12 тур
|15 июня, среда
|03:30
|Жувентуде
|1:2
|Сантос
|11 тур
|11 июня, суббота
|22:30
|Коринтианс
|2:0
|Жувентуде
|10 тур
|9 июня, четверг
|01:00
|Жувентуде
|1:3
|Атлетико Паранаэнсе
|9 тур
|5 июня, воскресенье
|17:00
|Жувентуде
|1:0
|Флуминенсе
|8 тур
|29 мая, воскресенье
|02:30
|Форталеза
|1:1
|Жувентуде
|7 тур
|22 мая, воскресенье
|01:00
|Жувентуде
|0:3
|Палмейрас
|6 тур
|16 мая, понедельник
|00:00
|Аваи
|1:2
|Жувентуде
|5 тур
|9 мая, понедельник
|01:00
|Жувентуде
|1:1
|Интернасьонал
|4 тур
|1 мая, воскресенье
|17:00
|Ботафого
|1:1
|Жувентуде
|3 тур
|25 апреля, понедельник
|00:00
|Жувентуде
|0:1
|Куяба
|2 тур
|17 апреля, воскресенье
|01:00
|Америка Минейро
|4:1
|Жувентуде
|1 тур
|12 апреля, вторник
|02:00
|Жувентуде
|2:2
|Брагантино