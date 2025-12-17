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Ирландия. Премьер Дивизион
Команды
Шелбурн
Новости
€ 1 млн
Шелбурн - новости команды
Дублин
Ирландия. Премьер Дивизион
Стадион:
Толка Парк
Сайт:
http://shelbournefc.ie/
Тренер:
Дэмьен Дафф
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Шелбурн» – «Аякс»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Трансляция
«Аякс» – «Шелбурн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Аякс» – «Шелбурн»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Целе» – «Шелбурн»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.85
2025.12.17 09:52
Трансляция
«Шелбурн» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025
2025.12.11 21:50
«АЗ Алкмаар» – «Шелбурн»: прогноз и ставки на матч 27 ноября 2025 с коэффициентом 1.47
2025.11.26 10:43
«Шелбурн» – «Риека»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 2.10
2025.08.11 09:10
Трансляция
«Карабах» – «Шелбурн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2025
2025.07.30 17:50
«Карабах» – «Шелбурн»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.56
2025.07.29 18:16
Трансляция
«Шелбурн» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2025
2025.07.23 20:35
«Шелбурн» – «Карабах»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.95
2025.07.21 09:36
«Линфилд» – «Шелбурн»: прогноз на матч 16 июля с 69% вероятностью захода ставки
2025.07.15 12:48
Прогноз на точный счeт матча «Линфилд» – «Шелбурн»: Лига чемпионов, 16 июля 2025
2025.07.15 10:59
«Шелбурн» – «Линфилд»: прогноз на матч 9 июля с 65% вероятностью захода ставки
2025.07.08 10:06
Прогноз на точный счeт матча «Шелбурн» – «Линфилд»: Лига чемпионов, 9 июля 2025
2025.07.08 08:27
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