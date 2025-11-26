Матч четвертого тура Лиги Конференций пройдет на фоне нестабильной игры обеих команд, однако их текущие задачи отличаются. «АЗ Алкмаар» после трех туров имеет всего 3 очка и находится вне зоны плей-офф, поэтому фактор домашнего поля и атакующий потенциал становятся ключевыми. Команда продолжает стабильно забивать, но при этом переживает серьезные проблемы в обороне, пропуская в среднем 2.40 гола за последние пять встреч. «Шелбурн» также испытывает сложности, набрав 1 очко, но выглядит более организованно в защите и старается играть осторожно вторым номером, делая упор на контратаки.

«АЗ Алкмаар»

Голландский клуб входит в матч после серии из трех поражений, однако по-прежнему демонстрирует высокую результативность. Трой Пэрротт остается ключевой фигурой в нападении, а средний показатель 1.60 гола за игру говорит о постоянном давлении на защиту соперника. Основная проблема – нестабильные действия в обороне, из-за которых команда регулярно теряет очки даже при территориальном преимуществе.

«Шелбурн»

Ирландский коллектив действует более прагматично и старается минимизировать риски. Команда забивает в большинстве последних матчей, но делает это нерегулярно и редко поддерживает высокий темп. При этом защита выглядит надежнее, чем у соперника, а средний показатель пропущенных мячей составляет 1.00 за игру, что позволяет надеяться на сопротивление даже на выезде.

Факты о командах

«АЗ Алкмаар»

Проигрывает в 3 последних матчах

Забивает в 8 матчах подряд

В среднем 1.60 гола за игру

Пропускает 2.40 мяча за матч

«Шелбурн»

Не выигрывает в 3 последних матчах турнира

Забивает в 3 играх подряд в Лиге Конференций

В среднем 1.20 гола за матч

Пропускает 1.00 мяча за игру

Прогноз на матч «АЗ Алкмаар» – «Шелбурн»

Учитывая разницу в классе и атакующий потенциал хозяев, «АЗ Алкмаар» выглядит явным фаворитом встречи, несмотря на текущую игровую нестабильность. «Шелбурн» способен навязать борьбу за счет аккуратной структуры, но высокая результативность Пэрротта и давление с флангов создают предпосылки для уверенной победы голландцев. При этом оборонительные слабости хозяев повышают вероятность обмена голами и результативного сценария.

Прогноз: Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.47