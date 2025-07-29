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«Карабах» - «Шелбурн»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.56

29 июля 2025 18:28
Карабах - Шелбурн
30 июл. 2025, среда 19:00 | Лига чемпионов, 2 раунд
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1.56
победа «Карабаха» с форой -1.5
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30 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени состоится матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. «Карабах» примет гостей из Ирландии – «Шелбурн». Первый поединок завершился уверенной победой азербайджанцев – 3:0.

«Карабах»

«Карабах» подходит к матчу в статусе безоговорочного лидера пары. Уверенная победа в Дублине (3:0) продемонстрировала превосходство агдамцев в классе и опыте. В прошлом сезоне «Карабах» в 11-й раз за 12 лет стал чемпионом Азербайджана, набрав 89 очков в 36 матчах и опередив ближайшего конкурента на 15 очков.

На предсезонке «Карабах» провел четыре товарищеских матча, проиграв три из них, но это не помешало им доминировать в первом официальном поединке сезона.

Последние три игры:

  • Шелбурн – Карабах 0:3
  • Ред Булл Зальцбург – Карабах 2:1
  • Твенте – Карабах 2:1

«Шелбурн»

«Шелбурн» находится в сложной ситуации после домашнего поражения 0:3. Ирландцы, сенсационно выигравшие чемпионат Ирландии в 2024 году впервые за 18 лет, в текущем сезоне сдали позиции, занимая пятое место в Премьер-лиге после 25 туров с 35 очками. Команда под руководством Джоуи О’Брайена демонстрирует вязкий, но не слишком зрелищный футбол, делая ставку на оборону, что, впрочем, не особо помогло им в первой встрече с «Карабахом».

Последние три игры:

  • Шелбурн – Карабах 0:3
  • Фэйрвью – Шелбурн 0:4
  • Линфилд – Шелбурн 1:1

Очные встречи:

Соперники провели ровно один очный поединок, который состоялся неделей ранее.

Прогноз на матч «Карабах» – «Шелбурн»

Ответная в этой паре – формальность, но азербайджанцы явно превосходят оппонента в классе и располагают более серьезными амбициями. Максимум на что могут рассчитывать гости из Ирландии – избежать крупного поражения.

Прогноз: победа «Карабаха» с форой -1,5, коэффициент – 1.56. Прогноз на точный счет 2:0.

1.56
победа «Карабаха» с форой -1.5
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Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов Шелбурн Карабах
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