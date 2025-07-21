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«Шелбурн» – «Карабах»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.95

21 июля 2025 9:29
Шелбурн - Карабах
23 июл. 2025, среда 21:45 | Лига чемпионов, 2 раунд
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1.95
«Шелбурн» не проиграет (1Х)
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23 июля на стадионе «Толка Парк» в Дублине «Шелбурн» примет «Карабах» в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Ирландцы продолжают удивлять своей надежной формой, тогда как азербайджанский клуб показывает нестабильные результаты в обороне, несмотря на серию с забитыми мячами. Матч обещает быть напряженным и непредсказуемым.

«Шелбурн»

Ирландский клуб находится на хорошем ходу. Команда не проигрывает на протяжении 6 матчей, а в 5 последних играх забила 10 голов и пропустила лишь 3. Особенно стоит отметить уверенную победу в Кубке над Fairview Rangers – 4:0, а также качественную игру с «Линфилдом» в рамках Лиги чемпионов (1:0 дома и 1:1 в гостях).«Шелбурн» демонстрирует высокую реализацию и плотную игру в обороне. В среднем команда забивает по 2 мяча за игру, а пропускает лишь 0.60. Важно, что ирландцы забивают стабильно – минимум 1 гол в каждом из последних 6 матчей. На своeм поле клуб действует более организованно, делая ставку на контроль и быстрые выходы в атаку.

«Карабах»

Азербайджанский клуб проводил подготовку к сезону через серию товарищеских матчей. В последних 5 встречах команда забила 8 и пропустила 9 голов – показатель, говорящий о нестабильной игре в обороне. «Карабах» забивает регулярно – уже 13 матчей подряд, однако пропускает в 4 последних играх.Оборона команды даeт сбои: 1.80 пропущенных мяча в среднем – слишком много для претендента на групповую стадию Лиги чемпионов. Последние матчи с «Ред Буллом» и «Твенте» показали, что «Карабах» уязвим против команд с быстрой фланговой игрой и высоко прессингующей моделью – чем и славится «Шелбурн» у себя дома.

Факты о командах

«Шелбурн»

  • Не проигрывает 6 матчей подряд
  • В среднем: 2.00 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа 4:0 в последнем матче
  • Забивает в 6 играх подряд

«Карабах»

  • Забивает в 13 матчах подряд
  • В среднем: 1.60 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • Уступил в 3 из 5 последних встреч

Прогноз на матч «Шелбурн» – «Карабах»

Судя по текущей форме, «Шелбурн» выглядит более собранным и сбалансированным. Команда действует строго в обороне и опасна в атаке на домашнем стадионе. У «Карабаха» есть атакующий потенциал, но слабая оборона может стать ключевым фактором в этом матче. Ожидается, что ирландцы будут ближе к победе, как минимум не проиграют.

Рекомендованные ставки:

  • «Шелбурн» не проиграет (1Х) – коэффициент 1.95
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Шелбурн» больше 1.0 – коэффициент 2.05

1.95
«Шелбурн» не проиграет (1Х)
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Автор: Ланьков Роман
Лига чемпионов Карабах Шелбурн
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