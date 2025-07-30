30.07.2025, среда, 19:00
Лига чемпионов, 2 раунд
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Составы команд
Карабах
Карабах
3-1-1-3-2
77
Кочальски
13
Мустафазаде
81
Медина
1
Силва
35
Бикальо
10
Зубир
20
Боржес
11
Андраде
7
Аддаи
44
Джафаргулиев
90
Ахундзаде
4-1-1-4
1
15
Бон
4
24
18
Норрис
17
Келли
14
Чапман
14
11
Одубеко
23
10
81
Медина
3
Ммае
3
Ммае
81
Медина
10
Зубир
26
Куаку
26
Куаку
10
Зубир
20
Боржес
21
Кащук
21
Кащук
20
Боржес
90
Ахундзаде
9
Гурбанлы
9
Гурбанлы
90
Ахундзаде
44
Джафаргулиев
7
Байрамов
7
Байрамов
44
Джафаргулиев
10
16
16
10
18
Норрис
27
Кэффри
27
Кэффри
18
Норрис
14
Чапман
14
14
14
Чапман
11
Одубеко
9
Бойд
9
Бойд
11
Одубеко
23
6
6
23
Остались в запасе
Карабах
Шелбурн
97
Фабиан Бантич
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
32
Хикмат Джабраилзада
АП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
19
Lorcan Healy
ВР
50
Ali Topcu
ВР
29
Патрик Барретт
ЦЗ
2
Син Гэннон
ЦП
44
Daniel Ring
ЦФ
16
John O'Sullivan
ЦФ
Главный тренер
Дэмьен Дафф
Остались в запасе
97
Фабиан Бантич
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
32
Хикмат Джабраилзада
АП
Остались в запасе
19
Lorcan Healy
ВР
50
Ali Topcu
ВР
29
Патрик Барретт
ЦЗ
2
Син Гэннон
ЦП
44
Daniel Ring
ЦФ
16
John O'Sullivan
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Дэмьен Дафф
Статистика матча Карабах - Шелбурн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Карабах» против «Шелбурна», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карабах» – «Шелбурн»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»