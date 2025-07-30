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  • «Карабах» – «Шелбурн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2025

«Карабах» – «Шелбурн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2025

30 июля 2025, 17:50
Карабах
30.07.2025, среда, 19:00
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 0
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Шелбурн
44' J. Martin
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
77
Матеуш Кочальски
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
35
Педро Бикальо
ОП
10
Абделлах Зубир
ЦП
20
Кади Боржес
АП
11
Леандру Андраде
АП
7
Эммануэль Аддаи
ПВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Шелбурн
1
Wessel Speel
ВР
18
Джеймс Норрис
ЛЗ
15
Сэм Бон
ЦЗ
4
Kameron Ledwidge
ЦЗ
24
Lewis Temple
ЦЗ
17
Даниэл Келли
ЦП
14
Эллис Чапман
АП
10
John Martin
ЦФ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
14
Mark Coyle
ЦФ
Главный тренер
Дэмьен Дафф
Карабах
97
Фабиан Бантич
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
26
Крис Куаку
ЦП
32
Хикмат Джабраилзада
АП
21
Алексей Кащук
ПВ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
Шелбурн
19
Lorcan Healy
ВР
50
Ali Topcu
ВР
29
Патрик Барретт
ЦЗ
16
Harry Wood
ЦП
27
Эван Кэффри
ЦП
2
Син Гэннон
ЦП
44
Daniel Ring
ЦФ
16
John O'Sullivan
ЦФ
14
Alistair Coote
ЦФ
9
Шон Бойд
ЦФ
6
J. Lunney
ЦФ
3-1-1-3-2
77
Кочальски
13
Мустафазаде
81
Медина
1
Силва
35
Бикальо
10
Зубир
20
Боржес
11
Андраде
7
Аддаи
44
Джафаргулиев
90
Ахундзаде
4-1-1-4
1
15
Бон
4
24
18
Норрис
17
Келли
14
Чапман
14
11
Одубеко
23
10
81
Медина
3
Ммае
3
Ммае
81
Медина
10
Зубир
26
Куаку
26
Куаку
10
Зубир
20
Боржес
21
Кащук
21
Кащук
20
Боржес
90
Ахундзаде
9
Гурбанлы
9
Гурбанлы
90
Ахундзаде
44
Джафаргулиев
7
Байрамов
7
Байрамов
44
Джафаргулиев
10
16
16
10
18
Норрис
27
Кэффри
27
Кэффри
18
Норрис
14
Чапман
14
14
14
Чапман
11
Одубеко
9
Бойд
9
Бойд
11
Одубеко
23
6
6
23
Остались в запасе
Карабах
Шелбурн
97
Фабиан Бантич
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
32
Хикмат Джабраилзада
АП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
19
Lorcan Healy
ВР
50
Ali Topcu
ВР
29
Патрик Барретт
ЦЗ
2
Син Гэннон
ЦП
44
Daniel Ring
ЦФ
16
John O'Sullivan
ЦФ
Главный тренер
Дэмьен Дафф
Остались в запасе
97
Фабиан Бантич
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
32
Хикмат Джабраилзада
АП
Остались в запасе
19
Lorcan Healy
ВР
50
Ali Topcu
ВР
29
Патрик Барретт
ЦЗ
2
Син Гэннон
ЦП
44
Daniel Ring
ЦФ
16
John O'Sullivan
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Дэмьен Дафф
Статистика матча Карабах - Шелбурн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Карабах» против «Шелбурна», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карабах» – «Шелбурн»

«Карабах» – «Шелбурн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Шелбурн Карабах
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