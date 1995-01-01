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Кучинг Сити
Главные новости
11:05
Гаджиев высказался о влиянии государства на российский футбол
10:12
Мостовой: «Жду предложения от «Спартака». Меня зовут в «Сельту», но в приоритете сначала поработать в России»
8
10:10
Выбирал между футболом и хоккеем, играл за ЦСКА и не хотел переходить в «Спартак» – неожиданные факты об Александре Мостовом
5
09:11
Журналист назвал сумму, которую «ПСЖ» готов платить Мбаппе при продлении контракта
1
08:59
«Реал» вновь не сможет выиграть требл и прервал серию из 21 матча без поражений
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Все новости
10:51
Винисиус получил желтую карточку в игре с «Атлетико» из-за споров с судьей по поводу болбоя
10:33
Хави — о победе над клубом 3-го дивизиона: «Было тяжело. Мы страдали»
1
10:23
Названа предельная сумма зарплаты, которую «Спартак» может предложить Джикии
2
10:00
Круговой отказался от 10 миллионов в «Зените», «Краснодар» продлил Сафонова, Хендерсон вернулся в Европу и другие новости
09:56
Уткин высказался об игре Рюдигера и вратарей в матче «Атлетико» и «Реала»
09:36
В «Динамо» объяснили, почему решили продлить контракт с Лещуком
09:27
Фото
Винисиус поругался с Симеоне во время матча «Атлетико» — «Реал» в Кубке Испании
08:39
Гендиректор «Спартака» назвал клуб национальным брендом и рассказал о его стратегии
3
08:27
Симеоне прокомментировал победу над «Реалом»
08:13
В «Оренбурге» сообщили о продлении контракта с вратарем
07:47
Уткин пошутил над высказыванием Мостового
1
02:14
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Обзор матча «Атлетико» – «Реал» голы и лучшие моменты (Видео)
02:10
Кубок Испании. «Реал» проиграл «Атлетико» (2:4) и вылетел из турнира
3
01:00
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Джеррард продлил контракт с саудовским клубом
00:45
Личка назвал 3 футболистов «Динамо», входящих в топ-10 лучших игроков РПЛ
2
00:35
Фанаты «Атлетико» оскорбляли Винисиуса на расистской почве перед дерби с «Реалом»
2
00:23
Уткин встал на защиту Медведева, показавшего скандальный жест в адрес «Спартака»
5
18 января
23:56
Суперкубок Италии. «Наполи» разгромил «Фиорентину» (3:0) и пробился в финал
1
23:43
Фото
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23:25
Кубок Испании. «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» (3:1) и вышла в 1/4 финала
23:11
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Хендерсон стал игроком «Аякса»
23:03
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22:57
Жирков ответил, кто станет чемпионом в этом сезоне – «Краснодар» или «Зенит»
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22:47
Френки де Йонг – шестой голландец в истории «Барселоны» с 200 матчами
22:35
Личка объяснил, почему не заблокировал переход Захаряна из «Динамо» в «Сосьедад»
22:22
«Бавария» и «Челси» могут совершить обмен защитниками
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22:00
Уткин: «Должен признаться, что я чушпан»
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21:50
Спартаковец Бонгонда заинтересовал клубы из пяти европейских стран
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