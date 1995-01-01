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    Пендикспор - таблица

    Город Стамбул
    Дивизион Турция-Супер-Лига
    Сайт pendikspor.org.tr/
    Стадион Пендик Стади
    Тренер Осман Озкойлу
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