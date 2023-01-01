Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
5
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
33
3
2
92
25
67
102
38
31
6
1
99
31
68
99
38
21
4
13
69
50
19
67
38
18
7
13
57
43
14
61
38
16
9
13
52
46
6
57
38
15
9
14
60
65
-5
54
38
14
12
12
47
54
-7
54
38
12
16
10
53
50
3
52
38
12
13
13
44
49
-5
49
38
14
7
17
45
58
-13
49
38
11
12
15
44
57
-13
45
38
10
14
14
54
61
-7
44
38
12
8
18
50
57
-7
44
38
11
10
17
42
51
-9
43
38
9
15
14
45
51
-6
42
38
9
14
15
45
52
-7
41
38
9
14
15
40
53
-13
41
38
10
10
18
49
52
-3
40
38
9
10
19
42
71
-29
37
38
4
7
27
27
80
-53
19
Команда
4
6
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
18
0
1
51
14
37
54
19
15
3
1
59
20
39
48
19
12
1
6
38
25
13
37
19
11
4
4
25
15
10
37
19
10
5
4
28
16
12
35
19
10
4
5
29
19
10
34
19
10
3
6
30
19
11
33
19
8
8
3
22
18
4
32
19
9
4
6
33
30
3
31
19
8
6
5
34
19
15
30
19
7
8
4
32
26
6
29
19
7
8
4
24
20
4
29
19
8
5
6
33
33
0
29
19
7
7
5
30
26
4
28
19
6
9
4
21
18
3
27
19
6
8
5
25
23
2
26
19
6
6
7
22
25
-3
24
19
6
5
8
23
23
0
23
19
6
3
10
22
33
-11
21
19
2
3
14
14
39
-25
9
Команда
8
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
16
3
0
40
11
29
51
19
15
3
1
41
11
30
48
19
9
3
7
31
25
6
30
19
8
4
7
27
24
3
28
19
7
4
8
27
32
-5
25
19
7
4
8
23
34
-11
25
19
5
8
6
21
24
-3
23
19
6
5
8
23
27
-4
23
19
6
2
11
28
32
-4
20
19
5
4
10
19
34
-15
19
19
3
9
7
17
30
-13
18
19
4
5
10
22
31
-9
17
19
3
7
9
20
38
-18
16
19
3
6
10
24
33
-9
15
19
1
10
8
21
31
-10
13
19
2
7
10
15
26
-11
13
19
3
3
13
20
43
-23
12
19
2
4
13
15
33
-18
10
19
2
4
13
13
41
-28
10
19
1
5
13
14
35
-21
8
❗Истанбулспор: -3
❗Кайсериспор: -3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире