Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
10
11
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
18
9
3
59
25
34
63
30
18
6
6
70
40
30
60
30
17
6
7
60
47
13
57
30
14
7
9
49
40
9
49
30
13
9
8
58
42
16
48
30
14
4
12
41
46
-5
46
30
11
12
7
46
37
9
45
30
11
6
13
39
44
-5
39
30
9
9
12
43
43
0
36
30
10
6
14
38
52
-14
36
30
9
8
13
46
45
1
35
30
8
11
11
33
44
-11
35
30
8
9
13
44
58
-14
33
30
5
11
14
38
55
-17
26
30
6
7
17
35
62
-27
25
30
4
10
16
33
52
-19
22
Команда
1
4
10
11
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
11
2
2
46
18
28
35
15
10
4
1
34
13
21
34
15
10
2
3
27
16
11
32
15
9
3
3
34
22
12
30
15
8
4
3
33
12
21
28
15
7
7
1
27
14
13
28
15
8
4
3
35
19
16
28
15
8
3
4
30
17
13
27
15
8
3
4
23
13
10
27
15
6
5
4
21
18
3
23
15
6
5
4
21
14
7
23
15
5
4
6
30
29
1
19
15
4
5
6
20
24
-4
17
15
3
6
6
16
21
-5
15
15
4
3
8
17
27
-10
15
15
2
5
8
19
22
-3
11
Команда
2
3
6
10
11
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
8
5
2
25
12
13
29
15
8
3
4
26
25
1
27
15
7
4
4
24
22
2
25
15
6
4
5
26
27
-1
22
15
5
5
5
23
23
0
20
15
5
5
5
17
23
-6
20
15
4
5
6
19
23
-4
17
15
5
1
9
18
30
-12
16
15
4
2
9
14
30
-16
14
15
3
5
7
14
29
-15
14
15
4
1
10
17
34
-17
13
15
2
5
8
14
30
-16
11
15
2
4
9
18
35
-17
10
15
1
6
8
18
31
-13
9
15
1
5
9
10
31
-21
8
15
1
5
9
16
28
-12
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире