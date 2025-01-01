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Челябинск-2 - результаты

Челябинск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Сайт:
http://fc-chel.ru/
Тренер:
Виталий Коркин
Результаты
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