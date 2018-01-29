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Китай. Суперлига
Команды
Шанхай Порт
Новости
€ 7 млн
Шанхай Порт - новости команды
Шанхай
Китай. Суперлига
Стадион:
Пудонг
Сайт:
http://www.fcshanghaiport.com/
Тренер:
Кевин Мускат
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Шэньхуа» Слуцкого проиграл в дерби и опустился на 12-е место
25 июля
5
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
20 мая
3
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого одержал победу в шанхайском дерби
11 апреля
«Шанхай Порт» – «Ульсан Хендэ»: прогноз и ставки на матч 18 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
17 февраля
«Канвон» – «Шанхай Порт»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
10 февраля
С «Шэньхуа» Слуцкого сняли 10 очков по делу о коррупции и договорных матчах
29 января
18
Видео
Товарищеский матч. «Зенит» забил 6 голов китайскому клубу
26 января
10
Трансляция
«Зенит» – «Шанхай Порт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2026
26 января
Семак двумя словами описал дебютный матч Дивеева за «Зенит»
23 января
3
Видео
36-летний Ерохин забил в стиле Зидана
22 января
4
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил китайский клуб (4:1) в 1-й игре года
22 января
9
Трансляция
«Зенит» – «Шанхай Порт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
34-летний экс-футболист сборной Бразилии госпитализирован из-за проблем с сердцем
2025.11.12 15:15
Халк забил 500-й гол в карьере
2025.11.06 07:55
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого проиграл впервые за 2 месяца, уступив в дерби «Шанхай Порту» (1:2)
2025.08.09 16:46
4
«Шэньхуа» Слуцкого победил «Порт» в шанхайском дерби в Кубке
2025.06.22 16:05
2
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого попал на чемпиона Китая в 1/8 финала Кубка
2025.05.28 15:40
«Шанхай Порт» – «Чэнду Рончен»: прогноз и ставки на матч Суперлига 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.70
2025.04.19 12:10
У Слуцкого в Китае вдвое больше волевых очков, чем у ближайшего преследователя
2025.04.06 18:18
«Шэньхуа» Слуцкого ушел от поражения в дерби с «Портом» (1:1) и сохранил лидерство
2025.04.06 16:34
«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
2025.02.21 14:48
4
Суперкубок Китая. «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл трофей, забив 2 гола чемпиону после 90-й минуты
2025.02.07 16:37
14
Видео
Товарищеский матч. «Локомотив» проиграл чемпиону Китая
2025.01.20 17:30
Фото
Оскар, выступавший 8 лет в Китае, вернулся в родной клуб
2024.12.25 09:20
Слуцкий потерпел второе поражение в Китае
2024.09.25 18:00
5
«Шэньхуа» Слуцкого одержал волевую победу в дерби против действующего чемпиона
2024.08.17 16:44
5
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спасся в дерби с действующим чемпионом (1:1) и идет лидером
2024.04.27 16:36
Губерниев оценил завоевание Слуцким трофея в Китае
2024.02.29 07:50
3
Пономарев — о трофее Слуцкого: «Пришел на готовенькое и выезжает на том, что есть»
2024.02.26 09:55
11
Слуцкий оценил свою команду и болельщиков после завоевания трофея в Китае
2024.02.26 09:29
1
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