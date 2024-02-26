Пономарев — о трофее Слуцкого: «Пришел на готовенькое и выезжает на том, что есть»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на завоевание Леонидом Слуцким первого трофея в качестве главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

«Видимо, в «Шанхай Шэньхуа» складывается такая же ситуация, как в свое время в ЦСКА, когда туда пришел Слуцкий, а там была готовая команда после Валерия Газзаева. Армейцы потом очень прилично выступали, но команда уже была сделана.

То же самое сейчас и в «Шанхай Шэньхуа»: команда на ходу, она укомплектована. Лeне просто нужно не мешать им играть в футбол. Как в тренера в Слуцкого я не верю. Он пришел на готовенькое и выезжает на том, что есть, – сказал Пономарев.