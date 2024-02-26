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    • Пономарев — о трофее Слуцкого: «Пришел на готовенькое и выезжает на том, что есть»

    Пономарев — о трофее Слуцкого: «Пришел на готовенькое и выезжает на том, что есть»

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на завоевание Леонидом Слуцким первого трофея в качестве главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

    «Видимо, в «Шанхай Шэньхуа» складывается такая же ситуация, как в свое время в ЦСКА, когда туда пришел Слуцкий, а там была готовая команда после Валерия Газзаева. Армейцы потом очень прилично выступали, но команда уже была сделана.

    То же самое сейчас и в «Шанхай Шэньхуа»: команда на ходу, она укомплектована. Лeне просто нужно не мешать им играть в футбол. Как в тренера в Слуцкого я не верю. Он пришел на готовенькое и выезжает на том, что есть, – сказал Пономарев.

    • В воскресенье, 25 февраля «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого победил «Шанхай Порт» со счетом 1:0 и стал обладателем Суперкубка Китая.
    • Россиянин возглавил «Шанхай Шэньхуа» с 1 января.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    26.02.2024 09:55
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    Комментарии (13)
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    Цугундeр
    1708931182
    "Вот вздорный старик !" ( С)
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    Cleaner
    1708931799
    Вот ГОВНЮК этот Пономарев...(((
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    Александр-Каратеев-yandex
    1708934984
    По мнению Пономарева Слуцкий семь лет(он тренировался цска) не мешал играть, влияния его на команду никакого не было и игроки сами по себе выигрывали трофеи на багаже Газзаева. Маразм и глупость.
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    mihail200606
    1708935749
    Ну да,багаж Газзаева тепеь еще у нас есть в российском футболе) ... хотя быне испортить тоже надо уметь...
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    nik55
    1708937617
    все верно сказал
    Ответить
    Vratarь
    1708937953
    Два варианта всегда наготове: если выиграл - не стал портить, что до него было; а если проиграл - испортил даже то, что боле-менее играло.
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    The only one
    1708938265
    Зависть- страшная штука...
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    моэм
    1708948559
    Все 7 лет ???....будь помоложе , его можно было назвать полудурком , а так получается просто старый маразматик ...за резкость прощения просим ....не знаю какой бред сам буду нести на девятом то десятке , если доживу конечно .
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    TIMOTHY
    1708958006
    А чё ж ты не пошёл тренить Пономарь!?)
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