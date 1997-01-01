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Шанхай Порт
Результаты
€ 7 млн
Шанхай Порт - результаты матчей
Шанхай
Китай. Суперлига
Стадион:
Пудонг
Сайт:
http://www.fcshanghaiport.com/
Тренер:
Кевин Мускат
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Китай. Суперлига. 2024
Суперкубок Китая. 2024
Товарищеские матчи. 2018
Товарищеские матчи. 2014
Copa del Sol. 2013
05.09 | 14:35
Шанхай Порт
0 : 0
Бейджин Гуоань
28.08 | 15:00
Шэньчжэнь Пенг Сити
0 : 1
Шанхай Порт
23.08 | 14:35
Шанхай Порт
2 : 1
Циндао Хайню
19.08 | 14:35
Шанхай Порт
1 : 1
Далянь Йингбо
14.08 | 14:35
Ухань Три Таунс
2 : 3
Шанхай Порт
09.08 | 14:35
Чунцин Тунлянлун
2 : 3
Шанхай Порт
01.08 | 14:35
Шанхай Порт
0 : 1
Шаньдун Тайшань
25.07 | 14:35
Шанхай Порт
2 : 0
Шанхай Шэньхуа
17.07 | 15:00
Юньнань Юкунь
2 : 2
Шанхай Порт
04.07 | 14:00
Циндао Вест Кост
2 : 1
Шанхай Порт
27.06 | 14:35
Хэнань
1 : 2
Шанхай Порт
29.05 | 14:35
Ляонин Тиерен
3 : 2
Шанхай Порт
23.05 | 14:00
Шанхай Порт
1 : 1
Тяньцзинь Цзиньмэнь
19.05 | 15:00
Чэнду Жунчэн
0 : 1
Шанхай Порт
15.05 | 14:35
Шанхай Порт
2 : 2
Чжэцзян Профешионал
10.05 | 14:35
Бейджин Гуоань
2 : 2
Шанхай Порт
06.05 | 14:35
Шанхай Порт
1 : 1
Шэньчжэнь Пенг Сити
02.05 | 14:00
Циндао Хайню
3 : 1
Шанхай Порт
25.04 | 15:00
Шанхай Порт
4 : 0
Ухань Три Таунс
21.04 | 15:00
Шанхай Порт
1 : 2
Чунцин Тунлянлун
17.04 | 14:35
Шаньдун Тайшань
1 : 1
Шанхай Порт
11.04 | 14:35
Шанхай Шэньхуа
1 : 0
Шанхай Порт
04.04 | 14:35
Шанхай Порт
2 : 1
Юньнань Юкунь
20.03 | 14:00
Далянь Йингбо
1 : 0
Шанхай Порт
15.03 | 14:00
Шанхай Порт
4 : 1
Циндао Вест Кост
07.03 | 14:35
Шанхай Порт
1 : 2
Хэнань
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