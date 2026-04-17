Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт
Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт: обзор матча 17 апреля 2026
Шаньдун Тайшань
17.04.2026, пятница, 14:35
Китай. Суперлига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Шанхай Порт
72'
Кризан
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт
Завершен
90'
+9'
87'
Желтая карточка
Ву Лей
87'
Желтая карточка
Shenchao Wang
Замена
Пу Чен
️️️️➡️️
Xie Wenneng
86'
81'
Желтая карточка
Shuai Li
81'
Замена
Xing Chen
️️️️➡️️
Shuai Li
81'
Замена
Ву Лей
️️️️➡️️
Мэтт Орр
73'
Замена
Yue Xin
️️️️➡️️
Lu Yongtao
ГОЛ! 1:0!
Кризан
72'
Замена
Raphaël Merkies
️️️️➡️️
Zhengyu Huang
71'
69'
Желтая карточка
Lu Yongtao
64'
Замена
Ruofan Liu
️️️️➡️️
Liu Zhurun
64'
Замена
Принс Ампем
️️️️➡️️
Huan Fu
63'
Травма
Huan Fu
Желтая карточка
Xie Wenneng
55'
54'
Желтая карточка
Umidjan Yusup
Замена
Zeshi Chen
️️️️➡️️
Peng Xiao
46'
Желтая карточка
Педру Альвару
45'
+6
45'
+6'
Желтая карточка
Guilherme Madruga
27'
20'
Желтая карточка
Матеус Витал
Гол отменен - офсайд
Xie Wenneng
14'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шаньдун Тайшань
14
Далей Ванг
(К)
ВР
11
Янг Лю
ЛЗ
3
Peng Xiao
ЦЗ
23
Педру Альвару
ЦЗ
33
Zhunyi Gao
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
35
Zhengyu Huang
ЦЗ
7
Xie Wenneng
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
9
Кризан
ЦФ
19
Zeca
ЦФ
Главный тренер
Пен Хань
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
ВР
22
Xi Yang
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
40
Umidjan Yusup
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
4
Shenchao Wang
(К)
ЦЗ
32
Shuai Li
ЦП
10
Матеус Витал
АП
14
Мэтт Орр
ЦФ
38
Lu Yongtao
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Шаньдун Тайшань
36
Qiwei Liu
ВР
15
Songchen Shi
ЦЗ
5
Zheng Zheng
ЦЗ
6
Tong Wang
ЦЗ
22
Yuanyi Li
ЦП
37
Zeshi Chen
ЦП
20
P. Delgado
ЦП
29
Пу Чен
ЛВ
21
Биньбинь Лю
ЛВ
17
Raphaël Merkies
ЦФ
24
Liuyu Duan
ЦФ
42
Peng Yixiang
ЦФ
Шанхай Порт
12
Wei Chen
ВР
53
Li Zhiliang
ВР
31
Xing Chen
ВР
28
Yue Xin
ЦЗ
59
Jinglei Wang
ЦЗ
54
Dongcheng Wang
ЦЗ
56
Jiang Yufei
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
17
Принс Ампем
ПВ
26
Ruofan Liu
ЦФ
60
Wang Dan
ЦФ
3-2-2-2
14
Ванг
33
8
35
11
Лю
23
Альвару
7
10
Казаишвили
19
9
Кризан
3-2-1-1-3
1
Янь
40
13
4
22
23
32
10
Витал
33
38
14
Орр
3
37
37
3
7
29
Чен
29
Чен
7
35
17
17
35
32
31
31
32
38
28
28
38
14
Орр
7
Лей
7
Лей
14
Орр
23
17
Ампем
17
Ампем
23
33
26
26
33
Остались в запасе
Шаньдун Тайшань
Шанхай Порт
36
Qiwei Liu
ВР
15
Songchen Shi
ЦЗ
5
Zheng Zheng
ЦЗ
6
Tong Wang
ЦЗ
22
Yuanyi Li
ЦП
20
P. Delgado
ЦП
21
Биньбинь Лю
ЛВ
24
Liuyu Duan
ЦФ
42
Peng Yixiang
ЦФ
Главный тренер
Пен Хань
12
Wei Chen
ВР
53
Li Zhiliang
ВР
59
Jinglei Wang
ЦЗ
54
Dongcheng Wang
ЦЗ
56
Jiang Yufei
ЦЗ
60
Wang Dan
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Остались в запасе
36
Qiwei Liu
ВР
15
Songchen Shi
ЦЗ
5
Zheng Zheng
ЦЗ
6
Tong Wang
ЦЗ
22
Yuanyi Li
ЦП
20
P. Delgado
ЦП
21
Биньбинь Лю
ЛВ
24
Liuyu Duan
ЦФ
42
Peng Yixiang
ЦФ
Остались в запасе
12
Wei Chen
ВР
53
Li Zhiliang
ВР
59
Jinglei Wang
ЦЗ
54
Dongcheng Wang
ЦЗ
56
Jiang Yufei
ЦЗ
60
Wang Dan
ЦФ
Главный тренер
Пен Хань
Главный тренер
Кевин Мускат
Статистика матча Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт
3
6
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
ВАР
1
0
Угловые удары
4
1
Нарушения
17
13
Офсайды
2
0
Количество передач
496
314
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
1.49
0.79
Информация о матче
Главный судья:
Liang Songshang, China
Стадион:
Jinan Olympic Sports Center, Jinan
Посещаемость:
28725
Новости команд
Все
Шаньдун Тайшань
Шанхай Порт
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
20 мая, 17:57
3
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл второй матч подряд
5 мая, 17:01
3
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого одержал победу в шанхайском дерби
11 апреля, 16:45
«Шанхай Порт» – «Ульсан Хендэ»: прогноз и ставки на матч 18 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
17 февраля, 08:04
«Канвон» – «Шанхай Порт»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
10 февраля, 09:59
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл второй матч подряд
5 мая, 17:01
3
«Шэньхуа» Слуцкого трижды вел в счете, но потерял очки (3:3)
12 сентября 2025, 17:12
2
Команда Слуцкого вышла в плей-офф азиатской ЛЧ из-за того, что конкурент снялся с турнира
19 февраля 2025, 15:44
4
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
31 марта 2024, 16:44
2
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
26 февраля 2024, 18:33
4
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
20 мая, 17:57
3
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого одержал победу в шанхайском дерби
11 апреля, 16:45
«Шанхай Порт» – «Ульсан Хендэ»: прогноз и ставки на матч 18 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
17 февраля, 08:04
«Канвон» – «Шанхай Порт»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
10 февраля, 09:59
С «Шэньхуа» Слуцкого сняли 10 очков по делу о коррупции и договорных матчах
29 января, 09:59
18
Больше новостей
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Последние матчи
Все
Шаньдун Тайшань
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 15 тур
Чэнду Жунчэн
1 : 0
30.05.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 15 тур
Ляонин Тиерен
3 : 2
29.05.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 14 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 3
24.05.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 14 тур
Шанхай Порт
1 : 1
23.05.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 13 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
20.05.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 15 тур
Чэнду Жунчэн
1 : 0
30.05.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 14 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 3
24.05.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 13 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
20.05.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 12 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 1
16.05.2026
Чунцин Тунлянлун
Китай. Суперлига, 11 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 2
10.05.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 15 тур
Ляонин Тиерен
3 : 2
29.05.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 14 тур
Шанхай Порт
1 : 1
23.05.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 13 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
19.05.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 12 тур
Шанхай Порт
2 : 2
15.05.2026
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 11 тур
Бейджин Гуоань
2 : 2
10.05.2026
Шанхай Порт
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: