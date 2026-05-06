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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шанхай Порт - Шэньчжэнь Пенг Сити
Шанхай Порт - Шэньчжэнь Пенг Сити: обзор матча 06 мая 2026
Шанхай Порт
06.05.2026, среда, 14:35
Китай. Суперлига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Шэньчжэнь Пенг Сити
87'
L. Zhurun
63'
T. Chow
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шанхай Порт - Шэньчжэнь Пенг Сити
Завершен
Красная карточка
Принс Ампем
90'
+8
90'
+7'
ГОЛ! 1:1!
Liu Zhurun
87'
83'
Замена
Junsheng Yao
️️️️➡️️
Zhipeng Jiang
82'
Замена
Yifan Tian
️️️️➡️️
Вай-Цун Дай
82'
Травма
Zhipeng Jiang
Замена
Ву Лей
️️️️➡️️
Zhen Wei
78'
70'
Замена
️️️️➡️️
Shen Huanming
69'
Травма
Shen Huanming
63'
Желтая карточка
Филип Бенкович
63'
ГОЛ! 0:1!
Tim Chow
Пас отдал
Вай-Цун Дай
Замена
Yue Xin
️️️️➡️️
Xing Chen
61'
Замена
Leonardo
️️️️➡️️
Ruofan Liu
61'
Замена
Liu Zhurun
️️️️➡️️
Li Xinxiang
61'
45'
+5'
42'
Желтая карточка
Zhipeng Jiang
Замена
Чжан Линьпен
️️️️➡️️
Shenchao Wang
30'
Травма
Shenchao Wang
28'
14'
Замена
Yang Yiming
️️️️➡️️
Филип Бенкович
13'
Травма
Филип Бенкович
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
ВР
31
Xing Chen
ВР
4
Shenchao Wang
(К)
ЦЗ
22
Xi Yang
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
6
Yuan Zhang
ЦП
10
Матеус Витал
АП
17
Принс Ампем
ПВ
26
Ruofan Liu
ЦФ
49
Li Xinxiang
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Шэньчжэнь Пенг Сити
13
Peng Peng
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
20
Zhijian Xuan
ЦЗ
4
Zhipeng Jiang
(К)
ЦЗ
46
Shen Huanming
ЦЗ
5
Ruibao Hu
ЦЗ
10
Вай-Цун Дай
ОП
36
Эден Карцев
ОП
12
Xiaobing Zhang
ЦП
8
Tim Chow
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Хесус Тато
Шанхай Порт
53
Li Zhiliang
ВР
12
Wei Chen
ВР
28
Yue Xin
ЦЗ
54
Dongcheng Wang
ЦЗ
19
Wang Zhenao
ЦЗ
56
Jiang Yufei
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
45
Leonardo
ЦП
7
Ву Лей
ЛВ
33
Liu Zhurun
ЦФ
38
Lu Yongtao
ЦФ
14
Мэтт Орр
ЦФ
Шэньчжэнь Пенг Сити
35
Wei Minzhe
ВР
1
J. Ji
ВР
23
Yang Yiming
ЦЗ
2
Yifan Tian
ЦЗ
54
Yao Junyi
ЦЗ
14
Li Long
ЦП
17
Li Ning
ЦП
37
Hu Jiajin
ЦП
56
Wang Yuheng
ЦП
6
Junsheng Yao
ЦП
34
Shahsat Hujahmat
ЦФ
29
Xia Dalong
ЦФ
4-1-2-2
1
Янь
4
3
Браунинг
13
22
6
10
Витал
17
Ампем
49
26
3-4-2-1
13
4
46
5
32
Бенкович
10
Дай
36
Карцев
20
12
8
7
Уэсли
31
28
28
31
4
5
Линьпен
5
Линьпен
4
26
45
45
26
13
7
Лей
7
Лей
13
49
33
33
49
32
Бенкович
23
23
32
Бенкович
10
Дай
2
2
10
Дай
4
6
6
4
Остались в запасе
Шанхай Порт
Шэньчжэнь Пенг Сити
53
Li Zhiliang
ВР
12
Wei Chen
ВР
54
Dongcheng Wang
ЦЗ
19
Wang Zhenao
ЦЗ
56
Jiang Yufei
ЦЗ
38
Lu Yongtao
ЦФ
14
Мэтт Орр
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
35
Wei Minzhe
ВР
1
J. Ji
ВР
54
Yao Junyi
ЦЗ
14
Li Long
ЦП
17
Li Ning
ЦП
37
Hu Jiajin
ЦП
56
Wang Yuheng
ЦП
34
Shahsat Hujahmat
ЦФ
29
Xia Dalong
ЦФ
Главный тренер
Хесус Тато
Остались в запасе
53
Li Zhiliang
ВР
12
Wei Chen
ВР
54
Dongcheng Wang
ЦЗ
19
Wang Zhenao
ЦЗ
56
Jiang Yufei
ЦЗ
38
Lu Yongtao
ЦФ
14
Мэтт Орр
ЦФ
Остались в запасе
35
Wei Minzhe
ВР
1
J. Ji
ВР
54
Yao Junyi
ЦЗ
14
Li Long
ЦП
17
Li Ning
ЦП
37
Hu Jiajin
ЦП
56
Wang Yuheng
ЦП
34
Shahsat Hujahmat
ЦФ
29
Xia Dalong
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Главный тренер
Хесус Тато
Статистика матча Шанхай Порт - Шэньчжэнь Пенг Сити
1
2
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
14
15
Офсайды
1
1
Количество передач
473
264
Сейвы
2
0
Точность передач %
86
60
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.68
1.13
Информация о матче
Главный судья:
Yunkun Ma, China
Стадион:
Pudong Football Stadium, Shanghai
Посещаемость:
13778
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