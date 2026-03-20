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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Далянь Йингбо - Шанхай Порт
Далянь Йингбо - Шанхай Порт: обзор матча 20 марта 2026
Далянь Йингбо
20.03.2026, пятница, 14:00
Китай. Суперлига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Шанхай Порт
47'
F. Acheampong
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Далянь Йингбо - Шанхай Порт
Завершен
90'
+5'
82'
Желтая карточка
Liu Zhurun
Замена
Huang Shan
️️️️➡️️
Frank Acheampong
81'
80'
Замена
Li Xinxiang
️️️️➡️️
Габриэлзиньо
80'
Замена
Lu Yongtao
️️️️➡️️
Коджо Азиангбе
80'
Замена
Liu Zhurun
️️️️➡️️
Принс Ампем
Замена
Luo Jing
️️️️➡️️
Yang Mingrui
71'
70'
Замена
Ву Лей
️️️️➡️️
Leonardo
Желтая карточка
Lü Zhuoyi
64'
Желтая карточка
Jinhao Bi
57'
ГОЛ! 1:0!
Frank Acheampong
Пас отдал
Сефас Малеле
47'
46'
Замена
Чжан Линьпен
️️️️➡️️
Zhen Wei
45'
Травма
Zhen Wei
45'
+3'
22'
Желтая карточка
Umidjan Yusup
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Далянь Йингбо
26
Zihao Huang
ВР
38
Lü Zhuoyi
ЦЗ
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
24
Jinhao Bi
ЦЗ
27
Yang Mingrui
ЦП
22
Weijie Mao
ЦП
4
Исник Алими
ЦП
40
Jintao Liao
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
30
Frank Acheampong
ЦФ
11
Сефас Малеле
(К)
ЦФ
Главный тренер
Гоосю Ли
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
(К)
ВР
22
Xi Yang
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
40
Umidjan Yusup
ЦЗ
32
Shuai Li
ЦП
8
Коджо Азиангбе
ЦП
45
Leonardo
ЦП
47
Kuai Jiwen
ЦП
10
Матеус Витал
АП
11
Габриэлзиньо
ЛВ
17
Принс Ампем
ПВ
Главный тренер
Кевин Мускат
Далянь Йингбо
1
Ge Peng
ВР
20
Weiguo Liu
ВР
28
Kangbo Sun
ЦЗ
15
Jiabao Wen
ЦЗ
17
Ang Li
ЦЗ
5
Peng Shunjie
ЦЗ
21
Peng Lü
ЦП
23
Huang Shan
ЦП
8
Huachen Zhang
ЦП
7
Luo Jing
ЦФ
16
Zhu Pengyu
ЦФ
Шанхай Порт
12
Wei Chen
ВР
53
Li Zhiliang
ВР
31
Xing Chen
ВР
4
Shenchao Wang
ЦЗ
28
Yue Xin
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
20
Yang Shiyuan
ЦП
7
Ву Лей
ЛВ
49
Li Xinxiang
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
38
Lu Yongtao
ЦФ
3-5-2
26
38
2
24
22
4
Алими
40
10
Станчу
27
11
Малеле
30
3-4-3
1
Янь
22
13
40
8
Азиангбе
45
47
32
17
Ампем
10
Витал
11
Габриэлзиньо
30
23
23
30
27
7
7
27
13
5
Линьпен
5
Линьпен
13
45
7
Лей
7
Лей
45
11
Габриэлзиньо
49
49
11
Габриэлзиньо
17
Ампем
33
33
17
Ампем
8
Азиангбе
38
38
8
Азиангбе
Остались в запасе
Далянь Йингбо
Шанхай Порт
1
Ge Peng
ВР
20
Weiguo Liu
ВР
28
Kangbo Sun
ЦЗ
15
Jiabao Wen
ЦЗ
17
Ang Li
ЦЗ
5
Peng Shunjie
ЦЗ
21
Peng Lü
ЦП
8
Huachen Zhang
ЦП
16
Zhu Pengyu
ЦФ
Главный тренер
Гоосю Ли
12
Wei Chen
ВР
53
Li Zhiliang
ВР
31
Xing Chen
ВР
4
Shenchao Wang
ЦЗ
28
Yue Xin
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
20
Yang Shiyuan
ЦП
Главный тренер
Кевин Мускат
Остались в запасе
1
Ge Peng
ВР
20
Weiguo Liu
ВР
28
Kangbo Sun
ЦЗ
15
Jiabao Wen
ЦЗ
17
Ang Li
ЦЗ
5
Peng Shunjie
ЦЗ
21
Peng Lü
ЦП
8
Huachen Zhang
ЦП
16
Zhu Pengyu
ЦФ
Остались в запасе
12
Wei Chen
ВР
53
Li Zhiliang
ВР
31
Xing Chen
ВР
4
Shenchao Wang
ЦЗ
28
Yue Xin
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
20
Yang Shiyuan
ЦП
Главный тренер
Гоосю Ли
Главный тренер
Кевин Мускат
Статистика матча Далянь Йингбо - Шанхай Порт
2
2
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
13
11
Офсайды
4
1
Количество передач
234
511
Сейвы
1
0
Точность передач %
64
83
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Информация о матче
Главный судья:
Jing Wang, China
Стадион:
Dalian Suoyuwan Football Stadium, Dalian
Посещаемость:
58337
Новости команд
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7 марта, 14:06
1
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8 февраля, 01:18
16
Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Далянь Йингбо» (1:0), Массалыга забил
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24
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20 мая, 17:57
3
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого одержал победу в шанхайском дерби
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