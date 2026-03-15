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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шанхай Порт - Циндао Вест Кост
Шанхай Порт - Циндао Вест Кост: обзор матча 15 марта 2026
Шанхай Порт
15.03.2026, воскресенье, 14:00
Китай. Суперлига, 2 тур
4 : 1
Завершен
Циндао Вест Кост
47'
К. Азиангбе
61'
L.
71'
В. Лей
78'
В. Лей
80'
S. Memisevic
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шанхай Порт - Циндао Вест Кост
Завершен
90'
+7
Гол отменен - офсайд
Резенде
Желтая карточка
Ву Лей
90'
+5
90'
Замена
Yu Dong
️️️️➡️️
Haoyu Song
90'
+5'
85'
Желтая карточка
Peng Wang
Замена
Yue Xin
️️️️➡️️
Shuai Li
83'
80'
ГОЛ! 4:1!
Samir Memisevic
Пас отдал
Давидсон
Замена
️️️️➡️️
Принс Ампем
78'
Замена
Li Xinxiang
️️️️➡️️
Kuai Jiwen
78'
78'
Замена
Jie Sun
️️️️➡️️
H. Fang
ГОЛ! 4:0!
Ву Лей
Пас отдал
Принс Ампем
78'
ГОЛ! 3:0!
Ву Лей
71'
Замена
Liu Zhurun
️️️️➡️️
Габриэлзиньо
70'
Замена
Ву Лей
️️️️➡️️
Leonardo
70'
69'
Замена
Jia Weiwei
️️️️➡️️
Barak Braunshtain
69'
Замена
Honglüe Zhao
️️️️➡️️
Haifeng Ding
64'
Желтая карточка
Haifeng Ding
ГОЛ! 2:0!
Leonardo
61'
58'
Желтая карточка
H. Fang
ГОЛ! 1:0!
Коджо Азиангбе
Пас отдал
Shuai Li
47'
46'
Замена
H. Fang
️️️️➡️️
Yang Zhanpeng
45'
+4'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
(К)
ВР
22
Xi Yang
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
40
Umidjan Yusup
ЦЗ
45
Leonardo
ЦП
47
Kuai Jiwen
ЦП
8
Коджо Азиангбе
ЦП
32
Shuai Li
ЦП
10
Матеус Витал
АП
11
Габриэлзиньо
ЛВ
17
Принс Ампем
ПВ
Главный тренер
Кевин Мускат
Циндао Вест Кост
16
H. Li
ВР
13
Haoyu Song
ЦЗ
5
Samir Memisevic
ЦЗ
15
Peng Wang
ЦЗ
32
Haifeng Ding
ЦЗ
23
Резенде
ОП
11
Давидсон
(К)
ЦП
18
Barak Braunshtain
ЦП
30
Yang Zhanpeng
ЦП
45
Liu Xiaolong
ЦФ
9
Азиз
ЦФ
Главный тренер
Хисаси Куросаки
Шанхай Порт
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
28
Yue Xin
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
4
Shenchao Wang
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
6
Yuan Zhang
ЦП
7
Ву Лей
ЛВ
38
Lu Yongtao
ЦФ
14
Мэтт Орр
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
49
Li Xinxiang
ЦФ
Циндао Вест Кост
57
Bingyu Qi
ВР
26
Shibo Liu
ВР
3
Honglüe Zhao
ЦЗ
36
Jie Sun
ЦЗ
19
Yu Dong
ЦЗ
33
Zhicheng Liu
ЦЗ
58
H. Fang
ЦП
29
Jia Weiwei
ЦФ
17
Wang Tanyou
ЦФ
3-4-3
1
Янь
22
13
40
45
8
Азиангбе
32
47
11
Габриэлзиньо
10
Витал
17
Ампем
4-1-3-2
16
5
15
32
13
23
Резенде
11
Давидсон
18
30
9
Азиз
45
32
28
28
32
45
7
Лей
7
Лей
45
11
Габриэлзиньо
33
33
11
Габриэлзиньо
47
49
49
47
32
3
3
32
36
36
13
19
19
13
30
58
58
30
18
29
29
18
Остались в запасе
Шанхай Порт
Циндао Вест Кост
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
23
Huan Fu
ЦЗ
4
Shenchao Wang
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
6
Yuan Zhang
ЦП
38
Lu Yongtao
ЦФ
14
Мэтт Орр
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
57
Bingyu Qi
ВР
26
Shibo Liu
ВР
33
Zhicheng Liu
ЦЗ
17
Wang Tanyou
ЦФ
Главный тренер
Хисаси Куросаки
Остались в запасе
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
23
Huan Fu
ЦЗ
4
Shenchao Wang
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
6
Yuan Zhang
ЦП
38
Lu Yongtao
ЦФ
14
Мэтт Орр
ЦФ
Остались в запасе
57
Bingyu Qi
ВР
26
Shibo Liu
ВР
33
Zhicheng Liu
ЦЗ
17
Wang Tanyou
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Главный тренер
Хисаси Куросаки
Статистика матча Шанхай Порт - Циндао Вест Кост
1
3
Всего ударов по воротам
16
16
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
0
1
Угловые удары
12
7
Нарушения
20
9
Офсайды
2
2
Количество передач
516
248
Сейвы
5
5
Точность передач %
84
73
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
13
11
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
4.05
1.72
Информация о матче
Главный судья:
Kai He, China
Стадион:
Pudong Football Stadium, Shanghai
Посещаемость:
18533
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3
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- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
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