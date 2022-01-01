Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
36
28
4
4
83
27
56
88
36
25
5
6
87
42
45
80
36
23
9
4
77
36
41
78
36
20
9
7
76
45
31
69
36
18
8
10
54
37
17
62
36
17
6
13
64
54
10
57
36
13
12
11
75
63
12
51
36
12
15
9
49
41
8
51
36
15
5
16
55
61
-6
50
36
12
7
17
45
60
-15
43
36
12
6
18
43
53
-10
42
36
11
8
17
46
54
-8
41
36
11
8
17
46
55
-9
41
36
11
8
17
54
70
-16
41
36
12
5
19
47
63
-16
41
36
10
10
16
42
60
-18
40
36
7
9
20
47
64
-17
30
36
6
7
23
31
72
-41
25
36
6
5
25
19
83
-64
23
Команда
2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
15
2
1
41
15
26
47
18
13
4
1
41
15
26
43
18
13
2
3
50
24
26
41
18
12
4
2
46
19
27
40
18
12
4
2
38
13
25
40
18
12
2
4
31
17
14
38
18
9
2
7
28
22
6
29
18
8
4
6
29
27
2
28
18
8
3
7
31
26
5
27
18
7
5
6
40
31
9
26
18
7
3
8
29
32
-3
24
18
5
8
5
18
18
0
23
18
5
7
6
23
21
2
22
18
6
4
8
25
29
-4
22
18
6
4
8
24
28
-4
22
18
6
3
9
24
31
-7
21
18
4
4
10
12
37
-25
16
18
3
4
11
22
29
-7
13
18
3
4
11
17
37
-20
13
Команда
3
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
13
2
3
42
12
30
41
18
12
3
3
37
18
19
39
18
10
5
3
36
21
15
35
18
8
5
5
30
26
4
29
18
7
7
4
31
23
8
28
18
6
7
5
35
32
3
25
18
6
6
6
23
20
3
24
18
6
3
9
27
39
-12
21
18
6
2
10
19
25
-6
20
18
6
2
10
23
32
-9
20
18
6
1
11
23
33
-10
19
18
5
4
9
16
28
-12
19
18
4
6
8
17
31
-14
18
18
4
5
9
25
35
-10
17
18
5
2
11
26
41
-15
17
18
3
5
10
15
29
-14
14
18
3
4
11
25
43
-18
13
18
3
3
12
14
35
-21
12
18
2
1
15
7
46
-39
7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире