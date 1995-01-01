Турция. Суперлига (2022/2023)
Турция. Суперлига (2022/2023)
Турция. Суперлига (2022/2023)
Турция. Суперлига (2022/2023)
Турция. Суперлига (2022/2023)
Турция. Суперлига (2022/2023)
Турция. Суперлига (2022/2023)
Турция. Суперлига (2022/2023)
Турция. Суперлига (2022/2023)
Турция. Суперлига (2022/2023)
Турция. Суперлига (2022/2023)
Турция. Суперлига (2022/2023)
Турция. Суперлига (2022/2023)
|24 тур
|4 марта, суббота
|16:00
|Трабзонспор
|0:2
|Умраниеспор
|
Идет второй тайм
|27 тур
|5 марта, воскресенье
|00:00
|Умраниеспор
|Коньяспор
|
Перенесен на неопределенный срок
|28 тур
|12 марта, воскресенье
|00:00
|Кайсериспор
|Умраниеспор
|
Перенесен на неопределенный срок
|25 тур
|12 марта, воскресенье
|16:00
|Умраниеспор
|Газиантеп
|26 тур
|18 марта, суббота
|13:30
|Касымпаша
|Умраниеспор
|30 тур
|2 апреля, воскресенье
|00:00
|Карагюмрюк
|Умраниеспор
|
Перенесен на неопределенный срок
|31 тур
|9 апреля, воскресенье
|00:00
|Умраниеспор
|Бешикташ
|
Перенесен на неопределенный срок
|32 тур
|16 апреля, воскресенье
|00:00
|Аланьяспор
|Умраниеспор
|
Перенесен на неопределенный срок
|33 тур
|23 апреля, воскресенье
|00:00
|Умраниеспор
|Сивасспор
|
Перенесен на неопределенный срок
|34 тур
|30 апреля, воскресенье
|00:00
|Истанбул Башакшехир
|Умраниеспор
|
Перенесен на неопределенный срок
|35 тур
|7 мая, воскресенье
|00:00
|Умраниеспор
|Анкарагюджю
|
Перенесен на неопределенный срок
|36 тур
|14 мая, воскресенье
|00:00
|Хатайспор
|Умраниеспор
|37 тур
|21 мая, воскресенье
|00:00
|Умраниеспор
|Гиресунспор
|
Перенесен на неопределенный срок
|38 тур
|28 мая, воскресенье
|00:00
|Истанбулспор
|Умраниеспор
|
Перенесен на неопределенный срок