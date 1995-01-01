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    Умраниеспор - расписание

    Город Стамбул
    Дивизион Турция-Супер-Лига
    Стадион Умрание Беледиеси Шехир
    Тренер Реджеп Учар
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    24 тур
    		4 марта, суббота 16:00 Трабзонспор 0:2 Умраниеспор
    Идет второй тайм
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    27 тур
    		5 марта, воскресенье 00:00 Умраниеспор Коньяспор
    Перенесен на неопределенный срок
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    28 тур
    		12 марта, воскресенье 00:00 Кайсериспор Умраниеспор
    Перенесен на неопределенный срок
    25 тур
    		12 марта, воскресенье 16:00 Умраниеспор Газиантеп
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    26 тур
    		18 марта, суббота 13:30 Касымпаша Умраниеспор
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    30 тур
    		2 апреля, воскресенье 00:00 Карагюмрюк Умраниеспор
    Перенесен на неопределенный срок
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    31 тур
    		9 апреля, воскресенье 00:00 Умраниеспор Бешикташ
    Перенесен на неопределенный срок
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    32 тур
    		16 апреля, воскресенье 00:00 Аланьяспор Умраниеспор
    Перенесен на неопределенный срок
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    33 тур
    		23 апреля, воскресенье 00:00 Умраниеспор Сивасспор
    Перенесен на неопределенный срок
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    34 тур
    		30 апреля, воскресенье 00:00 Истанбул Башакшехир Умраниеспор
    Перенесен на неопределенный срок
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    35 тур
    		7 мая, воскресенье 00:00 Умраниеспор Анкарагюджю
    Перенесен на неопределенный срок
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    36 тур
    		14 мая, воскресенье 00:00 Хатайспор Умраниеспор
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    37 тур
    		21 мая, воскресенье 00:00 Умраниеспор Гиресунспор
    Перенесен на неопределенный срок
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    38 тур
    		28 мая, воскресенье 00:00 Истанбулспор Умраниеспор
    Перенесен на неопределенный срок
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