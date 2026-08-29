Матч 25-го тура бразильской Высшей лиги (Серии A) между «Коринтиансом» и «Сантосом» пройдет 30 августа в Сан-Паулу на «Арене Коринтианс». Классическое дерби двух грандов бразильского футбола: хозяева идут в середине таблицы, а гости располагаются чуть выше, но оба клуба имеют богатую историю противостояний. При этом «Коринтианс» не проигрывает «Сантосу» в пяти из семи последних очных встреч и стабильно забивает в шести последних матчах против этого соперника. Сможет ли «Коринтианс» продлить свою удачную серию на домашней арене или «Сантос» прервет эту тенденцию?

Кто победит в матче

«Коринтианс» подходит к игре с хорошей домашней формой – команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей на своем поле в Серии A. В атаке хозяева действуют стабильно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,0 гола за встречу, а голевая серия насчитывает три матча подряд. В очных встречах с «Сантосом» «Коринтианс» также забивает регулярно – в шести последних матчах против этого соперника. Оборона хозяев выглядит надежно – пропускают в среднем 0,8 гола за игру, что дает хорошие шансы на сохранение ворот в неприкосновенности. Домашний стадион и поддержка болельщиков добавляют уверенности, а очная статистика говорит в пользу «Коринтианса».

«Сантос» также имеет неплохую форму, но в гостях у него не все гладко. Команда забивает в трeх последних очных встречах с «Коринтиансом» и в среднем за последние пять игр поражает ворота 1,2 раза за встречу. Однако оборона гостей пропускает в среднем 1,0 гола за игру, что дает хозяевам шанс на гол. В истории личных встреч «Сантос» имеет небольшое преимущество (31 победа против 30 у «Коринтианса»), но в последних матчах перевес на стороне хозяев. Гостям предстоит сложный выезд к принципиальному сопернику, и их текущая форма не дает оснований для уверенности в победе.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Коринтианс». Хозяева имеют преимущество домашнего поля, стабильную игру в обороне и удачную серию в очных встречах, тогда как «Сантос» уступает в последних матчах и играет на выезде. Вероятнее всего, «Коринтианс» добьется победы, хотя голы будут с обеих сторон.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Сантос» имеет минимальное преимущество – 31 победа против 30 у «Коринтианса» при 25 ничьих. Однако в последних семи матчах «Коринтианс» не проигрывает в пяти случаях, а также забивает «Сантосу» в шести последних играх подряд. Текущая домашняя форма хозяев также впечатляет, тогда как гости имеют проблемы на выезде. Это дает «Коринтиансу» серьезное психологическое преимущество перед игрой.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Коринтианса». Хозяева имеют преимущество домашнего поля, хорошую очную статистику и надежную оборону, тогда как «Сантос» играет на выезде и уступает в последних матчах. Рекомендуемая ставка – победа «Коринтианса» с коэффициентом 1.85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 25-го тура Высшей лиги между «Коринтиансом» и «Сантосом» состоится 30 августа в Сан-Паулу на «Арене Коринтианс» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе Fonbet.