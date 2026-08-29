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«Коринтианс» – «Сантос»: кто победит в матче 25-го тура Высшей лиги 2026

29 августа 2026 10:04
Коринтианс - Сантос
30 авг. 2026, воскресенье 22:00 | Бразилия. Серия А, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Коринтианса»
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Матч 25-го тура бразильской Высшей лиги (Серии A) между «Коринтиансом» и «Сантосом» пройдет 30 августа в Сан-Паулу на «Арене Коринтианс». Классическое дерби двух грандов бразильского футбола: хозяева идут в середине таблицы, а гости располагаются чуть выше, но оба клуба имеют богатую историю противостояний. При этом «Коринтианс» не проигрывает «Сантосу» в пяти из семи последних очных встреч и стабильно забивает в шести последних матчах против этого соперника. Сможет ли «Коринтианс» продлить свою удачную серию на домашней арене или «Сантос» прервет эту тенденцию?

Кто победит в матче

«Коринтианс» подходит к игре с хорошей домашней формой – команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей на своем поле в Серии A. В атаке хозяева действуют стабильно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,0 гола за встречу, а голевая серия насчитывает три матча подряд. В очных встречах с «Сантосом» «Коринтианс» также забивает регулярно – в шести последних матчах против этого соперника. Оборона хозяев выглядит надежно – пропускают в среднем 0,8 гола за игру, что дает хорошие шансы на сохранение ворот в неприкосновенности. Домашний стадион и поддержка болельщиков добавляют уверенности, а очная статистика говорит в пользу «Коринтианса».

«Сантос» также имеет неплохую форму, но в гостях у него не все гладко. Команда забивает в трeх последних очных встречах с «Коринтиансом» и в среднем за последние пять игр поражает ворота 1,2 раза за встречу. Однако оборона гостей пропускает в среднем 1,0 гола за игру, что дает хозяевам шанс на гол. В истории личных встреч «Сантос» имеет небольшое преимущество (31 победа против 30 у «Коринтианса»), но в последних матчах перевес на стороне хозяев. Гостям предстоит сложный выезд к принципиальному сопернику, и их текущая форма не дает оснований для уверенности в победе.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Коринтианс». Хозяева имеют преимущество домашнего поля, стабильную игру в обороне и удачную серию в очных встречах, тогда как «Сантос» уступает в последних матчах и играет на выезде. Вероятнее всего, «Коринтианс» добьется победы, хотя голы будут с обеих сторон.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Сантос» имеет минимальное преимущество – 31 победа против 30 у «Коринтианса» при 25 ничьих. Однако в последних семи матчах «Коринтианс» не проигрывает в пяти случаях, а также забивает «Сантосу» в шести последних играх подряд. Текущая домашняя форма хозяев также впечатляет, тогда как гости имеют проблемы на выезде. Это дает «Коринтиансу» серьезное психологическое преимущество перед игрой.

Личные встречи
Побед - 9 (35%)
Ничьих - 9 (35%)
Побед - 8 (31%)
21
Забитых мячей
18
0.81
В среднем за матч
0.69
2:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Бразилия. Серия А, 28 тур
Сантос
3 : 1
16.10.2025
Коринтианс
Самая крупная ничья
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сантос
1 : 1
15.03.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 25 тур
Коринтианс
0 : 1
30.08.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сантос
1 : 1
15.03.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 28 тур
Сантос
3 : 1
16.10.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 9 тур
Коринтианс
1 : 0
18.05.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 30 тур
Коринтианс
1 : 1
30.10.2023
Сантос
Бразилия. Серия А, 11 тур
Сантос
0 : 2
22.06.2023
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 1
23.10.2022
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 14 тур
Коринтианс
0 : 0
26.06.2022
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Коринтианс
2 : 0
21.11.2021
Сантос
Бразилия. Серия А, 15 тур
Сантос
0 : 0
08.08.2021
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
1 : 0
18.02.2021
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 14 тур
Коринтианс
1 : 1
08.10.2020
Сантос
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коринтианс
0 : 0
26.10.2019
Сантос
Бразилия. Серия А, 9 тур
Сантос
1 : 0
13.06.2019
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 29 тур
Сантос
1 : 0
14.10.2018
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 10 тур
Коринтианс
1 : 1
07.06.2018
Сантос
Бразилия. Серия А, 23 тур
Сантос
2 : 0
10.09.2017
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коринтианс
2 : 0
04.06.2017
Сантос
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сантос
2 : 1
11.09.2016
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
1 : 0
02.06.2016
Сантос
Бразилия. Серия А, 27 тур
Коринтианс
2 : 0
20.09.2015
Сантос
Бразилия. Серия А, 8 тур
Сантос
1 : 0
20.06.2015
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
1 : 0
10.11.2014
Сантос
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сантос
0 : 1
10.08.2014
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
27.10.2013
Сантос
Бразилия. Серия А, 12 тур
Сантос
1 : 1
08.08.2013
Коринтианс
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Коринтианс
1
Уго Соуза
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
14
Раниэле
ОП
29
Аллан
ЦП
61
Dieguinho
ЦП
8
Родриго Гарро
(К) АП
37
Кайо Сезар
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Сантос
77
Габриэл Бразао
ВР
31
Гонсало Эскобар
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
10
Неймар
(К) ЛВ
48
Густаво Перейра
ОП
15
Виллиан Арао
ОП
8
Gabriel Bontempo
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Коринтианс
51
Kauê
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
46
Уго Фариас
ЛЗ
20
Pedro Milans
ЦЗ
4
Чока
ЦЗ
55
Iago Machado
ЦЗ
23
Матеус Перейра
ЦП
35
Шарлес
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
18
Педро Рауль
ЦФ
56
Guilherme Inácio
ЦФ
64
Luiz Fernando
ЦФ
Сантос
26
João Paulo Ananias
ЦЗ
38
Rafael Gonzaga
ЦЗ
21
Мойзес
ЛВ
33
Рони
ЛВ
17
Густаво Кабальеро
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
81
Samuel Mendes
ЦП
16
Тасиано
ЦП
30
Мигелито
АП
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
27
Davizinho
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Соуза
21
Биду
3
Паулиста
13
Энрике
2
Матеузиньо
14
Раниэле
29
Аллан
61
8
Гарро
37
Сезар
10
Депай
4-2-1-2-1
77
Бразао
18
Винисиус
4
Вериссимо
14
Перес
31
Эскобар
48
Перейра
15
Арао
8
22
Барреаль
10
Неймар
9
Барбоза
29
Аллан
18
Рауль
18
Рауль
29
Аллан
61
56
56
61
14
Раниэле
23
Перейра
23
Перейра
14
Раниэле
48
Перейра
28
Олива
28
Олива
48
Перейра
8
33
Рони
33
Рони
8
9
Барбоза
32
Роллхайзер
32
Роллхайзер
9
Барбоза
22
Барреаль
27
27
22
Барреаль
Остались в запасе
Коринтианс
Сантос
51
Kauê
ВР
20
Pedro Milans
ЦЗ
4
Чока
ЦЗ
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
55
Iago Machado
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
46
Уго Фариас
ЛЗ
64
Luiz Fernando
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
21
Мойзес
ЛВ
1
Diogenes
ЦФ
26
João Paulo Ananias
ЦЗ
38
Rafael Gonzaga
ЦЗ
81
Samuel Mendes
ЦП
30
Мигелито
АП
17
Густаво Кабальеро
ЛВ
16
Тасиано
ЦП
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Остались в запасе
51
Kauê
ВР
20
Pedro Milans
ЦЗ
4
Чока
ЦЗ
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
55
Iago Machado
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
46
Уго Фариас
ЛЗ
64
Luiz Fernando
ЦФ
Остались в запасе
21
Мойзес
ЛВ
1
Diogenes
ЦФ
26
João Paulo Ananias
ЦЗ
38
Rafael Gonzaga
ЦЗ
81
Samuel Mendes
ЦП
30
Мигелито
АП
17
Густаво Кабальеро
ЛВ
16
Тасиано
ЦП
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Коринтианс
Точно не сыграют
Андре Каррильо
ЦП
Андре Рамальо
ЦЗ
Брено Бидон
ЦП
Kayke Ferrari
ЦФ
Закария Лабиад
АП
Витиньо
ЛВ
Юри Алберто
ЦФ
Сантос
Точно не сыграют
Габриэль Менино
ЦП
João Schmidt
ЦП
Vinicius Rodrigues Lira
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Коринтианса». Хозяева имеют преимущество домашнего поля, хорошую очную статистику и надежную оборону, тогда как «Сантос» играет на выезде и уступает в последних матчах. Рекомендуемая ставка – победа «Коринтианса» с коэффициентом 1.85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 25-го тура Высшей лиги между «Коринтиансом» и «Сантосом» состоится 30 августа в Сан-Паулу на «Арене Коринтианс» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе Fonbet.

«Коринтианс» – «Сантос»: смотреть онлайн.

1.85
Победа «Коринтианса»
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Автор: Ланьков Роман
Бразилия. Серия А Сантос Коринтианс
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