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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Коринтианс
Сантос - Коринтианс: обзор матча 08 августа 2021
Сантос
08.08.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 15 тур
0 : 0
Завершен
Коринтианс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сантос - Коринтианс
90'
+7
Замена
Витиньо
️️️️
Жулиано
89'
Желтая карточка
Рони
Желтая карточка
Ж. Мота
86'
81'
Замена
Маркиньос
️️️️
Г. Силва
Замена
Г. Пирани
️️️️
Г. Камачо
68'
Замена
R.
️️️️
М. Леонардо
68'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
22
Мадсон
ЦФ
34
Жоао Пауло
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
22
Лукас Брага
ЦФ
10
Жена Мота
ЦФ
7
Карлос Санчес
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
15
Кайки
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Коринтианс
6
Фабио Сантос
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
6
Габриэль
ЦП
20
Жулиано
АП
1
Кассио
ЦФ
21
Жо
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
70
Рони
ЦФ
19
Густаво Силва
ЦФ
4
Жил
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Сантос
4
Робсон Рейс
ЦФ
43
Renyer
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
25
Винисиус Заносело
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
8
Ивоней
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
Коринтианс
22
Caique França
ВР
10
Матеус Витал
ЦП
33
Матеус Донелли
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
39
Хавьер
ЦФ
7
Луан
ЦФ
19
Лео Натель
ЦФ
43
Витиньо
ЦФ
11
Габриэль Перейра
ЦФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
5
95
Гильерме
15
Фелипе
15
Кайки
6
Джонатан
29
Камачо
3-1-1-5
23
Фагнер
4
Виктор
6
Сантос
6
Габриэль
20
Жулиано
21
Жо
4
Жил
19
Силва
70
Рони
28
Адсон
38
Леонардо
21
21
38
Леонардо
29
Камачо
12
Пирани
12
Пирани
29
Камачо
20
Жулиано
43
Витиньо
43
Витиньо
20
Жулиано
19
Силва
10
Маркиньос
10
Маркиньос
19
Силва
Остались в запасе
Сантос
Коринтианс
4
Робсон Рейс
ЦФ
43
Renyer
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
25
Винисиус Заносело
ЦФ
8
Ивоней
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
22
Caique França
ВР
10
Матеус Витал
ЦП
33
Матеус Донелли
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
39
Хавьер
ЦФ
7
Луан
ЦФ
19
Лео Натель
ЦФ
11
Габриэль Перейра
ЦФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
4
Робсон Рейс
ЦФ
43
Renyer
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
25
Винисиус Заносело
ЦФ
8
Ивоней
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
Остались в запасе
22
Caique França
ВР
10
Матеус Витал
ЦП
33
Матеус Донелли
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
39
Хавьер
ЦФ
7
Луан
ЦФ
19
Лео Натель
ЦФ
11
Габриэль Перейра
ЦФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Сантос - Коринтианс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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