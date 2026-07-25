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«Сочи» – «Арсенал Тула»: кто победит в матче 3 тура Первой лиги 2026/2027

25 июля 2026 9:09
Сочи - Арсенал
26 июл. 2026, воскресенье 18:00 | Россия. PARI Первая лига, 3 тур
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1.80
Победа «Сочи»
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Матч 3 тура Первой лиги между «Сочи» и «Арсеналом Тула» пройдет 26 июля 2026 года в Сочи. Хозяева после разгромного поражения от «Спартака Кострома» (0:2) стремятся реабилитироваться перед своими болельщиками, тем более что дома они традиционно сильны против этого соперника. Гости, напротив, уступили «Нефтехимику» (0:1) в прошлом туре и имеют серьезные проблемы в гостевых матчах, не выигрывая в шести последних выездных встречах. Сможет ли «Сочи» использовать преимущество домашнего поля и свою впечатляющую статистику в очных встречах, чтобы одержать победу, или «Арсенал Тула» прервет свою выездную неудачную серию и навяжет борьбу хозяевам? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Сочи» подходит к игре с впечатляющей атакующей статистикой – десять голов в пяти последних матчах (в среднем 2.00 за игру), при этом команда забивает в шести из восьми последних встреч. В очных матчах с «Арсеналом» хозяева также стабильно отличаются, забивая в десяти последних матчах против этого соперника. Однако оборона «Сочи» вызывает серьезные опасения: команда пропускает в девяти последних матчах подряд, а в среднем пропускает 2.00 гола за игру. В прошлом туре сочинцы уступили «Спартаку Кострома» (0:2), а до этого сыграли вничью с «Шинником» (2:2), что показывает нестабильность в защите. Тем не менее домашняя форма хозяев остается на высоте: они не проигрывают в пяти из семи последних матчей на своем поле, а в очных встречах с «Арсеналом» имеют длительную серию без поражений – шесть матчей подряд.

«Арсенал Тула» также имеет свои проблемы в обороне: команда пропускает в десяти последних матчах подряд, а в среднем пропускает 1.40 гола за игру. При этом в атаке туляки действуют неплохо – 1.40 гола в среднем за матч, а команда забивает в шести из восьми последних встреч. В очных матчах с «Сочи» гости также забивают в трех последних встречах, что дает им надежду на гол. Однако выездная форма «Арсенала» тревожит: команда не выигрывает в шести последних гостевых матчах Первой лиги, что указывает на сложности игры на чужом поле. В прошлом туре туляки уступили «Нефтехимику» (0:1), а до этого обыграли «Текстильщик» (2:1), но в гостях их результаты оставляют желать лучшего.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам, несмотря на их проблемы в обороне. «Сочи» имеет преимущество домашнего поля, отличную историю личных встреч и стабильно забивает, тогда как «Арсенал Тула» слаб на выезде и много пропускает. Гости, безусловно, могут забить, но оборона хозяев, несмотря на пропуски, должна справиться с атакой соперника, особенно при поддержке трибун. Победа «Сочи» выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Сочи» имеет явное преимущество, не проигрывая «Арсеналу Тула» в шести последних матчах и стабильно забивая в десяти последних встречах с этим соперником. При этом гости также регулярно поражают ворота хозяев, что делает матчи между этими командами результативными. Текущая форма «Сочи» дома (пять из семи матчей без поражений) и слабость «Арсенала» на выезде (шесть матчей без побед) указывают на то, что хозяева должны продолжить свою успешную серию.

Личные встречи
50% (5)
20% (2)
30% (3)
19
Забитых мячей
10
1.9
В среднем за матч
1
5:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 31 тур
Сочи
5 : 1
03.05.2025
Арсенал
Россия. Первая лига, 14 тур
Арсенал
1 : 1
13.10.2024
Сочи
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Сочи
2 : 0
26.02.2022
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Арсенал
1 : 2
31.10.2021
Сочи
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Сочи
4 : 0
27.02.2021
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
3 : 2
20.09.2020
Сочи
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Сочи
1 : 2
01.03.2020
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Арсенал
1 : 1
20.10.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 38 тур
Арсенал
0 : 1
15.05.2014
Сочи
Россия. ФНЛ, 1 тур
Сочи
0 : 1
07.07.2013
Арсенал
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Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Сочи» сумеет обыграть «Арсенал Тула» в матче 3 тура Первой лиги, используя преимущество домашнего поля, отличную атакующую форму и впечатляющую статистику личных встреч. Гости, несмотря на способность забивать, слишком слабы на выезде и регулярно пропускают, что должно позволить хозяевам взять три очка. Учитывая, что обе команды регулярно забивают друг другу, матч обещает быть результативным, но победа должна остаться за «Сочи». Ставка на победу «Сочи» за 1.80 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура между «Сочи» и «Арсеналом Тула» состоится 26 июля 2026 года в Сочи и начнется в 18:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Сочи» – «Арсенал Тула»: смотреть онлайн

1.80
Победа «Сочи»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Россия. PARI Первая лига Арсенал Сочи
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