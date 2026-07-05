Матч 1/8 финала Чемпионата мира между Португалией и Испанией пройдет 6 июля 2026 года в Арлингтоне на стадионе «AT&T Стэдиум». Обе сборные уверенно прошли групповой этап и 1/16 финала, демонстрируя мощную атаку и надежную игру в обороне. Португальцы не проигрывают уже четыре матча на турнире, а испанцы не пропускают в четырех последних встречах и выглядят еще более организованно. Кто же окажется сильнее в этом иберийском дерби и выйдет в четвертьфинал?

Кто победит в матче

Сборная Португалии подходит к игре с впечатляющей статистикой: 10 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,0 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда обыграла Хорватию (2:1) в 1/16 финала, а на групповом этапе разгромила Узбекистан (5:0) и сыграла вничью с ДР Конго и Колумбией. Португальцы действуют организованно в обороне и стабильно забивают, но в очных встречах с Испанией в последнее время не могут добиться победы – три ничьи и одно поражение в четырех последних матчах, что создает психологическое давление.

Сборная Испании подходит к игре в еще более надежной форме: 11 голов в пяти матчах (в среднем 2,2 за игру) и всего один пропущенный (0,2). Команда побеждает в трех последних матчах на турнире, забивает в каждом из них и не пропускает в четырех последних. Испанцы разгромили Австрию (3:0) в 1/16 финала, а на групповом этапе уверенно обыграли Саудовскую Аравию (4:0) и Уругвай (1:0), сыграв вничью с Кабо-Верде. Их оборона выглядит практически непробиваемой, а контроль мяча и позиционная игра позволяют диктовать условия любому сопернику. В очных встречах с Португалией испанцы не проигрывают в последних четырех матчах, что дает им серьезное психологическое преимущество.

Итоговый вывод: Испания имеет преимущество в надежности обороны и историческом противостоянии, тогда как Португалия, несмотря на хорошую форму, уступает в стабильности защиты. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Испании выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Испании.

Форма и история личных встреч

Португалия не проигрывает в четырех последних матчах на турнире, но Испания не пропускает в четырех последних и имеет преимущество в очных встречах – три ничьи и одна победа в последних четырех матчах, причем испанцы не проигрывают португальцам с 2022 года. Это дает испанцам психологическое преимущество перед этим решающим матчем.

Прогноз на победителя

Испания демонстрирует идеальную оборону и стабильную атаку, а также имеет психологическое преимущество в личных встречах, тогда как Португалия уступает в надежности защиты. Учитывая эти факторы, победа Испании с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Испании с коэффициентом 1,90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/8 финала между Португалией и Испанией состоится 6 июля 2026 года в Арлингтоне на стадионе «AT&T Стэдиум» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале «Матч ТВ».