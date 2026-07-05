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Португалия – Испания: кто победит в матче 1/8 финала Чемпионата мира 2026

05 июля 2026 8:06
Португалия - Испания
06 июл. 2026, понедельник 22:00 | Чемпионат мира, 1/8 финала
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1.90
Победа Испании
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Матч 1/8 финала Чемпионата мира между Португалией и Испанией пройдет 6 июля 2026 года в Арлингтоне на стадионе «AT&T Стэдиум». Обе сборные уверенно прошли групповой этап и 1/16 финала, демонстрируя мощную атаку и надежную игру в обороне. Португальцы не проигрывают уже четыре матча на турнире, а испанцы не пропускают в четырех последних встречах и выглядят еще более организованно. Кто же окажется сильнее в этом иберийском дерби и выйдет в четвертьфинал?

Кто победит в матче

Сборная Португалии подходит к игре с впечатляющей статистикой: 10 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,0 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда обыграла Хорватию (2:1) в 1/16 финала, а на групповом этапе разгромила Узбекистан (5:0) и сыграла вничью с ДР Конго и Колумбией. Португальцы действуют организованно в обороне и стабильно забивают, но в очных встречах с Испанией в последнее время не могут добиться победы – три ничьи и одно поражение в четырех последних матчах, что создает психологическое давление.

Сборная Испании подходит к игре в еще более надежной форме: 11 голов в пяти матчах (в среднем 2,2 за игру) и всего один пропущенный (0,2). Команда побеждает в трех последних матчах на турнире, забивает в каждом из них и не пропускает в четырех последних. Испанцы разгромили Австрию (3:0) в 1/16 финала, а на групповом этапе уверенно обыграли Саудовскую Аравию (4:0) и Уругвай (1:0), сыграв вничью с Кабо-Верде. Их оборона выглядит практически непробиваемой, а контроль мяча и позиционная игра позволяют диктовать условия любому сопернику. В очных встречах с Португалией испанцы не проигрывают в последних четырех матчах, что дает им серьезное психологическое преимущество.

Итоговый вывод: Испания имеет преимущество в надежности обороны и историческом противостоянии, тогда как Португалия, несмотря на хорошую форму, уступает в стабильности защиты. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Испании выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Испании.

Форма и история личных встреч

Португалия не проигрывает в четырех последних матчах на турнире, но Испания не пропускает в четырех последних и имеет преимущество в очных встречах – три ничьи и одна победа в последних четырех матчах, причем испанцы не проигрывают португальцам с 2022 года. Это дает испанцам психологическое преимущество перед этим решающим матчем.

Личные встречи
10% (1)
60% (6)
30% (3)
10
Забитых мячей
9
1
В среднем за матч
0.9
4:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  4:0
Самая крупная ничья:  3:3
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
Лига наций, Финал
Португалия
2 : 2
08.06.2025
Испания
Лига наций, 6 тур
Португалия
0 : 1
27.09.2022
Испания
Лига наций, 1 тур
Испания
1 : 1
02.06.2022
Португалия
Товарищеские матчи. Сборные,
Испания
0 : 0
04.06.2021
Португалия
Товарищеские матчи. Сборные,
Португалия
0 : 0
07.10.2020
Испания
Чемпионат мира, 1 тур
Португалия
3 : 3
15.06.2018
Испания
Чемпионат Европы, 1/2 финала
Португалия
0 : 0
27.06.2012
Испания
Товарищеские матчи. Сборные,
Португалия
4 : 0
17.11.2010
Испания
Чемпионат мира, 1/8 финала
Испания
1 : 0
29.06.2010
Португалия
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
13
Ренату Вейга
ОП
23
Витинья
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
18
Педру Нету
ЛВ
11
Жоау Феликс
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Испания
23
Унаи Симон
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
16
Родри
ОП
20
Педри
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
15
Алекс Баэна
ЛВ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
19
Ламин Ямаль
ПВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Португалия
22
Руй Силва
ВР
12
Жозе Са
ВР
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Томаш Араужо
ЦЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
24
Саму Кошта
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
17
Рафаэль Леау
ЛВ
19
Гонсалу Гедеш
ЛВ
26
Франсишку Консейсау
ПВ
16
Тринкау
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Испания
13
Жоан Гарсия
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
9
Гави
ЦП
25
Виктор Муньос
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
17
Нико Уильямс
ПВ
7
Ферран Торрес
ПВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Кошта
25
Мендеш
3
Диаш
20
Канселу
13
Вейга
23
Витинья
18
Нету
8
Фернандеш
15
Невеш
7
Роналду
11
Феликс
4-1-1-3-1
23
Симон
12
Порро
22
Кубарси
14
Ляпорт
24
Кукурелья
16
Родри
20
Педри
19
Ямаль
10
Ольмо
21
Оярсабаль
15
Баэна
20
Канселу
5
Далот
5
Далот
20
Канселу
25
Мендеш
2
Семеду
2
Семеду
25
Мендеш
23
Витинья
10
Силва
10
Силва
23
Витинья
11
Феликс
17
Леау
17
Леау
11
Феликс
18
Нету
26
Консейсау
26
Консейсау
18
Нету
20
Педри
8
Руис
8
Руис
20
Педри
10
Ольмо
6
Мерино
6
Мерино
10
Ольмо
15
Баэна
7
Торрес
7
Торрес
15
Баэна
21
Оярсабаль
26
Иглесиас
26
Иглесиас
21
Оярсабаль
Остались в запасе
Португалия
Испания
22
Руй Силва
ВР
12
Жозе Са
ВР
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Томаш Араужо
ЦЗ
24
Саму Кошта
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
19
Гонсалу Гедеш
ЛВ
16
Тринкау
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
13
Жоан Гарсия
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
9
Гави
ЦП
25
Виктор Муньос
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
17
Нико Уильямс
ПВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Остались в запасе
22
Руй Силва
ВР
12
Жозе Са
ВР
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Томаш Араужо
ЦЗ
24
Саму Кошта
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
19
Гонсалу Гедеш
ЛВ
16
Тринкау
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоан Гарсия
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
9
Гави
ЦП
25
Виктор Муньос
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
17
Нико Уильямс
ПВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте

Прогноз на победителя

Испания демонстрирует идеальную оборону и стабильную атаку, а также имеет психологическое преимущество в личных встречах, тогда как Португалия уступает в надежности защиты. Учитывая эти факторы, победа Испании с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Испании с коэффициентом 1,90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/8 финала между Португалией и Испанией состоится 6 июля 2026 года в Арлингтоне на стадионе «AT&T Стэдиум» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале «Матч ТВ».

Португалия – Испания: смотреть онлайн

1.90
Победа Испании
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Чемпионат мира Испания Португалия
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