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Лига наций
Португалия - Испания
Португалия - Испания: обзор матча 27 сентября 2022
Португалия
27.09.2022, вторник, 21:45
Лига наций, группа A2, 6 тур
0 : 1
Завершен
Испания
88'
А. Мората
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Португалия - Испания
Желтая карточка
Ж. Феликс
90'
+6
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Р. Невеш
89'
88'
ГОЛ! 0:1!
А. Мората
Пас отдал
Н. Уильямс
Желтая карточка
Н. Мендеш
83'
Замена
Витинья
️️️️
Д. Жота
79'
Замена
Р. Леау
️️️️
В. Карвалью
78'
73'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
Ф. Торрес
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Б. Силва
73'
60'
Замена
Гави
️️️️
Коке
60'
Замена
Педри
️️️️
К. Солер
60'
Замена
Й. Пино
️️️️
П. Сарабия
55'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
Желтая карточка
Б. Силва
47'
46'
Замена
С. Бускетс
️️️️
У. Гильямон
31'
Желтая карточка
У. Гильямон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
13
Данилу Перейра
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
21
Рубен Невеш
ОП
14
Вильям Карвалью
ОП
10
Бернарду Силва
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
21
Диогу Жота
ЛФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Испания
23
Унаи Симон
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
15
Уго Гильямон
ОП
16
Родри
ОП
8
Карлос Солер
ЦП
8
Коке
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
17
Пабло Сарабия
ЛФ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Португалия
12
Жозе Са
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
14
Тиагу Джало
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
24
Рикарду Орта
ЛВ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
23
Витинья
ЦП
17
Жоау Мариу
ЦП
10
Жоау Феликс
ЦФ
Испания
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Райя
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
9
Гави
ЦП
5
Маркос Льоренте
ЦП
20
Педри
ЦП
17
Нико Уильямс
ПВ
11
Йереми Пино
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Борха Иглесиас
ЦФ
4-2-2-2
1
Кошта
19
Мендеш
13
Перейра
3
Диаш
20
Канселу
21
Невеш
14
Карвалью
8
Фернандеш
10
Силва
21
Жота
7
Роналду
3-2-2-1-2
23
Симон
2
Карвахаль
4
Торрес
14
Гайя
15
Гильямон
16
Родри
8
Солер
8
Коке
7
Торрес
7
Мората
17
Сарабия
14
Карвалью
7
Леау
7
Леау
14
Карвалью
21
Жота
23
Витинья
23
Витинья
21
Жота
10
Силва
17
Мариу
17
Мариу
10
Силва
21
Невеш
10
Феликс
10
Феликс
21
Невеш
15
Гильямон
5
Бускетс
5
Бускетс
15
Гильямон
8
Коке
9
Гави
9
Гави
8
Коке
8
Солер
20
Педри
20
Педри
8
Солер
7
Торрес
17
Уильямс
17
Уильямс
7
Торрес
17
Сарабия
11
Пино
11
Пино
17
Сарабия
Остались в запасе
Португалия
Испания
24
Рикарду Орта
ЛВ
12
Жозе Са
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
14
Тиагу Джало
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Райя
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
24
Рикарду Орта
ЛВ
12
Жозе Са
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
14
Тиагу Джало
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
Остались в запасе
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Райя
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Португалия - Испания
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Брага Мунисипаль
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