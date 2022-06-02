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Расписание матчей
Лига наций
Испания - Португалия
Испания - Португалия: обзор матча 02 июня 2022
Испания
02.06.2022, четверг, 21:45
Лига наций, группа A2, 1 тур
1 : 1
Завершен
Португалия
25'
А. Мората
82'
Р. Орта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Испания - Португалия
90'
+3
Желтая карточка
Пепе
Желтая карточка
С. Бускетс
90'
+2
83'
Желтая карточка
М. Нуньес
82'
ГОЛ! 1:1!
Р. Орта
Пас отдал
Ж. Канселу
81'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Б. Фернандеш
Замена
М. Льоренте
️️️️
Гави
81'
Желтая карточка
Д. Льоренте
72'
72'
Замена
Р. Орта
️️️️
Р. Леау
Замена
Р. де Томас
️️️️
А. Мората
70'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
Ф. Торрес
62'
Замена
Коке
️️️️
К. Солер
62'
62'
Замена
К. Роналду
️️️️
Отавио
62'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
А. Силва
46'
Замена
Р. Невеш
️️️️
Ж. Моутинью
39'
Желтая карточка
Б. Силва
38'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
Желтая карточка
П. Сарабия
37'
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
Пас отдал
П. Сарабия
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Карлос Солер
ЦП
9
Гави
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
17
Пабло Сарабия
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
13
Данилу Перейра
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
8
Жоао Моутинью
ЦП
16
Отавио
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
9
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Испания
1
Давид Райя
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
17
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
25
Ансу Фати
ЛВ
16
Родри
ОП
8
Коке
ЦП
5
Маркос Льоренте
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
0
Рауль де Томас
ЦФ
Португалия
12
Руй Силва
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Давид Карму
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
24
Рикарду Орта
ЛВ
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
14
Вильям Карвалью
ОП
6
Жоау Палинья
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Симон
18
Альба
3
Льоренте
4
Торрес
2
Аспиликуэта
5
Бускетс
8
Солер
9
Гави
7
Торрес
17
Сарабия
7
Мората
4-2-3-1
1
Кошта
20
Канселу
13
Перейра
3
Пепе
5
Геррейру
8
Моутинью
16
Отавио
8
Фернандеш
10
Силва
7
Леау
9
Силва
8
Солер
8
Коке
8
Коке
8
Солер
9
Гави
5
Льоренте
5
Льоренте
9
Гави
7
Торрес
10
Ольмо
10
Ольмо
7
Торрес
7
Мората
0
де Томас
0
де Томас
7
Мората
7
Леау
24
Орта
24
Орта
7
Леау
8
Моутинью
21
Невеш
21
Невеш
8
Моутинью
8
Фернандеш
6
Нуньес
6
Нуньес
8
Фернандеш
9
Силва
7
Гедеш
7
Гедеш
9
Силва
16
Отавио
7
Роналду
7
Роналду
16
Отавио
Остались в запасе
Испания
Португалия
1
Давид Райя
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
17
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
16
Родри
ОП
25
Ансу Фати
ЛВ
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
12
Руй Силва
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Давид Карму
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
6
Жоау Палинья
ОП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
17
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
16
Родри
ОП
25
Ансу Фати
ЛВ
10
Марко Асенсио
ПВ
Остались в запасе
12
Руй Силва
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Давид Карму
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
6
Жоау Палинья
ОП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Испания - Португалия
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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