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Англия – Хорватия: кто победит в матче 1 тура Чемпионата мира 2026

16 июня 2026 9:04
Англия - Хорватия
17 июн. 2026, среда 23:00 | Чемпионат мира, группа L, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Победа Англии
Сделать ставку

Матч первого тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Англии и Хорватии пройдет 17 июня 2026 года в Арлингтоне на стадионе «AT&T Стэдиум». Англичане подходят к игре в отличной форме: они не проигрывают в девяти из 11 последних матчей, забивают в 23 из 25 последних встреч и практически не пропускают – всего 0,4 гола в среднем за последние пять игр. Хорватия, напротив, демонстрирует проблемы в обороне, пропуская в шести матчах подряд и в среднем 1,8 гола за последние пять встреч. Сможет ли балканская команда дать бой английскому фавориту, или Англия возьмет реванш за поражение в полуфинале чемпионата мира 2018 года?

Кто победит в матче

Сборная Англии демонстрирует образцовую надежность: семь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,4 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда не проигрывает в девяти из 11 последних встреч и забивает в 23 из 25 последних матчей, что говорит о феноменальной стабильности. Англичане обыграли Коста-Рику (3:0), Новую Зеландию (1:0) и Албанию (2:0), уступили Японии (0:1) и сыграли вничью с Уругваем (1:1). Оборона выглядит практически непробиваемой, а атака стабильно реализует моменты.

Хорватия подходит к игре с проблемами в обороне: восемь голов в пяти матчах (в среднем 1,6 за игру) и девять пропущенных (1,8). Команда забивает в шести из восьми последних встреч, но пропускает в шести матчах подряд. Хорваты обыграли Словению (2:1) и Черногорию (3:2), но уступили Бельгии (0:2), Бразилии (1:3) и Колумбии (1:2). Атака выглядит достаточно острой, но оборона регулярно допускает ошибки, что против организованной Англии может стать фатальным.

Итоговый вывод: Англия превосходит соперника в надежности обороны и стабильности результатов, тогда как Хорватия, несмотря на атакующий потенциал, регулярно пропускает. Учитывая историческое преимущество англичан в очных встречах (не проигрывают в пяти из семи последних матчей против Хорватии) и текущую форму, победа Англии выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Англии.

Форма и история личных встреч

Англия не проигрывает в пяти из семи последних матчей против Хорватии и забивает в шести из восьми, что дает ей психологическое преимущество. Хорватия, в свою очередь, демонстрирует проблемы в обороне, пропуская в шести матчах подряд. Учитывая текущую надежность английской защиты и стабильность в атаке, победа англичан выглядит закономерной.

Личные встречи
50% (4)
13% (1)
38% (3)
15
Забитых мячей
10
1.88
В среднем за матч
1.25
5:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  5:1
Чемпионат Европы, 1 тур
Англия
1 : 0
13.06.2021
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Англия
2 : 1
18.11.2018
Хорватия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 0
12.10.2018
Англия
Чемпионат мира, 1/2 финала
Хорватия
2 : 1
11.07.2018
Англия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 10 тур
Англия
5 : 1
09.09.2009
Хорватия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Хорватия
1 : 4
10.09.2008
Англия
Отборочные матчи к ЧЕ, 18 тур
Англия
2 : 3
21.11.2007
Хорватия
Отборочные матчи к ЧЕ, 5 тур
Хорватия
2 : 0
11.10.2006
Англия
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Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Нико О'Райли
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Эзри Конса
ЦЗ
0
Рис Джеймс
ПЗ
4
Деклан Райс
ЦП
8
Эллиот Андерсон
ЦП
18
Энтони Гордон
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
20
Нони Мадуэке
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
4
Йошко Гвардиол
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
14
Иван Перишич
ЦП
9
Андрей Крамарич
ЦП
24
Марко Пашалич
ЦП
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
4-5-1
1
Пикфорд
3
О'Райли
5
Стоунз
2
Конса
0
Джеймс
8
Андерсон
18
Гордон
10
Беллингем
20
Мадуэке
4
Райс
9
Кейн
4-5-1
1
Ливакович
2
Станишич
3
Понграчич
25
Эрлич
4
Гвардиол
8
Ковачич
14
Перишич
9
Крамарич
24
Пашалич
10
Модрич
11
Будимир
Остались в запасе
Англия
Хорватия
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Златко Далич

Ориентировочный состав Англии (4-3-3): вратарь – два центральных защитника, два крайних защитника – три полузащитника с одним опорным – два вингера и центральный нападающий. Хорватия, вероятно, выберет схему 4-3-3 или 4-2-3-1 с упором на контроль мяча и быстрые атаки через фланги. Составы предварительны и могут измениться к моменту стартового свистка.

Прогноз на победителя

Англия подходит к матчу с надежной обороной (0,4 пропущенных в среднем) и стабильной результативностью, тогда как Хорватия пропускает в шести матчах подряд и имеет проблемы в защите. Учитывая историческое преимущество англичан в очных встречах и текущую форму команд, победа Англии выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Англии с коэффициентом 1,72. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч первого тура группового этапа между сборными Англии и Хорватии состоится 17 июня 2026 года в Арлингтоне на стадионе «AT&T Стэдиум» и начнется в 23:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Англия – Хорватия: кто победит в матче 1 тура Чемпионата мира 2026

1.72
Победа Англии
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Чемпионат мира Хорватия Англия
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04:00
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07:00
2.05
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20:00
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