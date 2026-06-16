Матч первого тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Англии и Хорватии пройдет 17 июня 2026 года в Арлингтоне на стадионе «AT&T Стэдиум». Англичане подходят к игре в отличной форме: они не проигрывают в девяти из 11 последних матчей, забивают в 23 из 25 последних встреч и практически не пропускают – всего 0,4 гола в среднем за последние пять игр. Хорватия, напротив, демонстрирует проблемы в обороне, пропуская в шести матчах подряд и в среднем 1,8 гола за последние пять встреч. Сможет ли балканская команда дать бой английскому фавориту, или Англия возьмет реванш за поражение в полуфинале чемпионата мира 2018 года?

Кто победит в матче

Сборная Англии демонстрирует образцовую надежность: семь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,4 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда не проигрывает в девяти из 11 последних встреч и забивает в 23 из 25 последних матчей, что говорит о феноменальной стабильности. Англичане обыграли Коста-Рику (3:0), Новую Зеландию (1:0) и Албанию (2:0), уступили Японии (0:1) и сыграли вничью с Уругваем (1:1). Оборона выглядит практически непробиваемой, а атака стабильно реализует моменты.

Хорватия подходит к игре с проблемами в обороне: восемь голов в пяти матчах (в среднем 1,6 за игру) и девять пропущенных (1,8). Команда забивает в шести из восьми последних встреч, но пропускает в шести матчах подряд. Хорваты обыграли Словению (2:1) и Черногорию (3:2), но уступили Бельгии (0:2), Бразилии (1:3) и Колумбии (1:2). Атака выглядит достаточно острой, но оборона регулярно допускает ошибки, что против организованной Англии может стать фатальным.

Итоговый вывод: Англия превосходит соперника в надежности обороны и стабильности результатов, тогда как Хорватия, несмотря на атакующий потенциал, регулярно пропускает. Учитывая историческое преимущество англичан в очных встречах (не проигрывают в пяти из семи последних матчей против Хорватии) и текущую форму, победа Англии выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Англии.

Форма и история личных встреч

Англия не проигрывает в пяти из семи последних матчей против Хорватии и забивает в шести из восьми, что дает ей психологическое преимущество. Хорватия, в свою очередь, демонстрирует проблемы в обороне, пропуская в шести матчах подряд. Учитывая текущую надежность английской защиты и стабильность в атаке, победа англичан выглядит закономерной.

Личные встречи 50% (4) 13% (1) 38% (3) 15 Забитых мячей 10 1.88 В среднем за матч 1.25 5:1 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 5:1 Чемпионат Европы, 1 тур Англия 1 : 0 Хорватия Лига наций, 6 тур Англия 2 : 1 Хорватия Лига наций, 3 тур Хорватия 0 : 0 Англия Чемпионат мира, 1/2 финала Хорватия 2 : 1 Англия Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 10 тур Англия 5 : 1 Хорватия Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур Хорватия 1 : 4 Англия Отборочные матчи к ЧЕ, 18 тур Англия 2 : 3 Хорватия Отборочные матчи к ЧЕ, 5 тур Хорватия 2 : 0 Англия



Составы команд Стартовые составы Расстановка Предварительные составы по версии «Бомбардира» Англия 1 Джордан Пикфорд ВР 3 Нико О'Райли ЛЗ 5 Джон Стоунз ЦЗ 2 Эзри Конса ЦЗ 0 Рис Джеймс ПЗ 4 Деклан Райс ЦП 8 Эллиот Андерсон ЦП 18 Энтони Гордон ЦП 10 Джуд Беллингем ЦП 20 Нони Мадуэке ЦП 9 Гарри Кейн ЦФ Главный тренер Томас Тухель Хорватия 1 Доминик Ливакович ВР 4 Йошко Гвардиол ЛЗ 3 Марин Понграчич ЦЗ 25 Мартин Эрлич ЦЗ 2 Йосип Станишич ПЗ 8 Матео Ковачич ЦП 10 Лука Модрич ЦП 14 Иван Перишич ЦП 9 Андрей Крамарич ЦП 24 Марко Пашалич ЦП 11 Анте Будимир ЦФ Главный тренер Златко Далич 4-5-1 1 Пикфорд 3 О'Райли 5 Стоунз 2 Конса 0 Джеймс 8 Андерсон 18 Гордон 10 Беллингем 20 Мадуэке 4 Райс 9 Кейн 4-5-1 1 Ливакович 2 Станишич 3 Понграчич 25 Эрлич 4 Гвардиол 8 Ковачич 14 Перишич 9 Крамарич 24 Пашалич 10 Модрич 11 Будимир Остались в запасе Англия Хорватия Главный тренер Томас Тухель Главный тренер Златко Далич Главный тренер Томас Тухель Главный тренер Златко Далич

Ориентировочный состав Англии (4-3-3): вратарь – два центральных защитника, два крайних защитника – три полузащитника с одним опорным – два вингера и центральный нападающий. Хорватия, вероятно, выберет схему 4-3-3 или 4-2-3-1 с упором на контроль мяча и быстрые атаки через фланги. Составы предварительны и могут измениться к моменту стартового свистка.

Прогноз на победителя

Англия подходит к матчу с надежной обороной (0,4 пропущенных в среднем) и стабильной результативностью, тогда как Хорватия пропускает в шести матчах подряд и имеет проблемы в защите. Учитывая историческое преимущество англичан в очных встречах и текущую форму команд, победа Англии выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Англии с коэффициентом 1,72. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч первого тура группового этапа между сборными Англии и Хорватии состоится 17 июня 2026 года в Арлингтоне на стадионе «AT&T Стэдиум» и начнется в 23:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».