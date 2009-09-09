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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Англия - Хорватия
Англия - Хорватия: обзор матча 09 сентября 2009
Англия
09.09.2009, среда, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 6, 10 тур
5 : 1
Завершен
Хорватия
8'
Ф. Лэмпард (П)
18'
С. Джеррард
58'
Ф. Лэмпард
66'
С. Джеррард
77'
У. Руни
70'
Эдуардо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Хорватия
Желтая карточка
Д. Терри
Замена
Д. Милнер
️️️️
С. Джеррард
Замена
Д. Бекхэм
️️️️
А. Леннон
ГОЛ! 5:1!
У. Руни
Замена
И. Класнич
️️️️
Эдуардо
ГОЛ! 4:1!
Эдуардо
ГОЛ! 4:0!
С. Джеррард
Пас отдал
У. Руни
Замена
Д. Дефо
️️️️
Э. Хески
ГОЛ! 3:0!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Г. Джонсон
Замена
М. Петрич
️️️️
И. Олич
Замена
И. Ракитич
️️️️
Н. Покривац
Желтая карточка
Й. Шимунич
ГОЛ! 2:0!
С. Джеррард
Пас отдал
А. Леннон
18'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Лэмпард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
23
Роберт Грин
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
15
Мэттью Апсон
ЦЗ
6
Джон Терри
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
19
Аарон Леннон
ЛП
15
Гарет Бэрри
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
4
Стивен Джеррард
ПП
21
Эмил Хески
ЦФ
10
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Хорватия
23
Ведран Рунье
ВР
3
Даниэль Праньич
ЛЗ
3
Йосип Шимунич
ЦЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
11
Дарио Срна
ПЗ
19
Нико Кранчар
ЛП
8
Огнен Вукоевич
ЦП
13
Никола Покривац
ЦП
17
Марио Манджукич
ПП
18
Ивица Олич
ЦФ
22
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Англия
13
Бен Фостер
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
2
Уэс Браун
ЦЗ
4
Джеймс Милнер
ЦП
0
Дэвид Бекхэм
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
9
Питер Крауч
ЦФ
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
3
Хрвое Чале
ЦЗ
0
Дино Дрпич
ЦЗ
16
Йерко Леко
ЦП
7
Иван Ракитич
ЦП
9
Младен Петрич
ЦФ
17
Иван Класнич
ЦФ
4-4-2
23
Грин
3
Коул
15
Апсон
6
Терри
2
Джонсон
19
Леннон
15
Бэрри
8
Лэмпард
4
Джеррард
10
Руни
21
Хески
4-4-2
23
Рунье
11
Срна
3
Шимунич
4
Крижанац
3
Праньич
17
Манджукич
8
Вукоевич
13
Покривац
19
Кранчар
22
Эдуардо
18
Олич
4
Джеррард
4
Милнер
4
Милнер
4
Джеррард
19
Леннон
0
Бекхэм
0
Бекхэм
19
Леннон
21
Хески
9
Дефо
9
Дефо
21
Хески
13
Покривац
7
Ракитич
7
Ракитич
13
Покривац
18
Олич
9
Петрич
9
Петрич
18
Олич
22
Эдуардо
17
Класнич
17
Класнич
22
Эдуардо
Остались в запасе
Англия
Хорватия
13
Бен Фостер
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
2
Уэс Браун
ЦЗ
9
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
3
Хрвое Чале
ЦЗ
23
Даниэль Субашич
ВР
0
Дино Дрпич
ЦЗ
16
Йерко Леко
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
13
Бен Фостер
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
2
Уэс Браун
ЦЗ
9
Питер Крауч
ЦФ
Остались в запасе
3
Хрвое Чале
ЦЗ
23
Даниэль Субашич
ВР
0
Дино Дрпич
ЦЗ
16
Йерко Леко
ЦП
Главный тренер
Фабио Капелло
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Англия - Хорватия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Хорватия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Португалия
2 : 1
03.07.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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