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Расписание матчей
Евро-2024
Англия - Хорватия
Англия - Хорватия: обзор матча 13 июня 2021
Англия
13.06.2021, воскресенье, 16:00
Чемпионат Европы, группа D, 1 тур
1 : 0
Завершен
Хорватия
57'
Р. Стерлинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Хорватия
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
Р. Стерлинг
90'
+2
85'
Замена
М. Пашалич
️️️️
М. Ковачич
Замена
Д. Беллингем
️️️️
Г. Кейн
82'
78'
Замена
Б. Петкович
️️️️
А. Ребич
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Ф. Фоден
71'
70'
Замена
Й. Брекало
️️️️
А. Крамарич
70'
Замена
Н. Влашич
️️️️
М. Брозович
66'
Желтая карточка
М. Брозович
Желтая карточка
Ф. Фоден
64'
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
К. Филлипс
57'
48'
Желтая карточка
М. Ковачич
42'
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Киран Триппьер
ЛЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Фил Фоден
ЛВ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
14
Калвин Филлипс
ОП
19
Мэйсон Маунт
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
4
Йошко Гвардиол
ЛЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
17
Анте Ребич
ЛВ
8
Матео Ковачич
ОП
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
9
Андрей Крамарич
РФ
Главный тренер
Златко Далич
Англия
13
Сэм Джонстон
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
12
Бен Уайт
ЦЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Джек Грилиш
ЛВ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
19
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Хорватия
12
Ловре Калинич
ВР
23
Симон Слуга
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
16
Миле Скорич
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
19
Милан Бадель
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
15
Марио Пашалич
АП
13
Никола Влашич
АП
11
Анте Будимир
ЦФ
17
Бруно Петкович
ЦФ
4-2-3-1
1
Пикфорд
12
Триппьер
15
Мингс
5
Стоунз
2
Уокер
4
Райс
14
Филлипс
10
Стерлинг
19
Маунт
7
Фоден
9
Кейн
4-2-1-2-1
1
Ливакович
2
Врсалько
5
Чалета-Цар
21
Вида
4
Гвардиол
8
Ковачич
11
Брозович
10
Модрич
14
Перишич
17
Ребич
9
Крамарич
9
Кейн
10
Беллингем
10
Беллингем
9
Кейн
7
Фоден
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
7
Фоден
10
Стерлинг
19
Калверт-Льюин
19
Калверт-Льюин
10
Стерлинг
8
Ковачич
15
Пашалич
15
Пашалич
8
Ковачич
11
Брозович
13
Влашич
13
Влашич
11
Брозович
9
Крамарич
7
Брекало
7
Брекало
9
Крамарич
17
Ребич
17
Петкович
17
Петкович
17
Ребич
Остались в запасе
Англия
Хорватия
13
Сэм Джонстон
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
12
Бен Уайт
ЦЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
17
Джек Грилиш
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
22
Йосип Юранович
ПЗ
16
Миле Скорич
ЦЗ
12
Ловре Калинич
ВР
23
Симон Слуга
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
19
Милан Бадель
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
13
Сэм Джонстон
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
12
Бен Уайт
ЦЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
17
Джек Грилиш
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
Остались в запасе
22
Йосип Юранович
ПЗ
16
Миле Скорич
ЦЗ
12
Ловре Калинич
ВР
23
Симон Слуга
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
19
Милан Бадель
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Англия - Хорватия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
Россия 1
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