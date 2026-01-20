Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ювентус» – «Бенфика»: прогноз и ставки на матч 21 января 2026 с коэффициентом 1.83

20 января 2026 9:43
Ювентус - Бенфика
21 янв. 2026, среда 23:00 | Лига чемпионов, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.83
Обе забьют — да
Сделать ставку

21 января в 7-м туре Лиги чемпионов «Ювентус» примет «Бенфику». Итальянский клуб ведет борьбу за закрепление в зоне плей-офф, тогда как португальской команде необходимо набирать очки, чтобы сохранить шансы на продолжение турнира.

«Ювентус»

«Ювентус» после 6 туров набрал 9 очков и занимает 17-е место. Команда не проигрывает в трех последних матчах Лиги чемпионов и стабильно забивает: 11 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.2 мяча за матч. Оборона выглядит надежно – всего 2 пропущенных мяча за тот же отрезок, в среднем 0.4 за игру. Серия из 12 матчей с забитыми голами подтверждает высокий уровень атакующей стабильности.

«Бенфика»

«Бенфика» имеет 6 очков и располагается на 25-й позиции. Команда регулярно забивает – в 13 из 15 последних матчей, а средний показатель результативности за пять игр составляет 1.6 гола. При этом оборона менее стабильна: 7 пропущенных мячей за пять матчей. Важно отметить, что «Бенфика» выиграла три последних очных матча против «Ювентуса» и отличается в четырех последних встречах с этим соперником.

Факты о командах

«Ювентус»

  • Забивает в 12 из 14 последних матчей
  • В среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

«Бенфика»

  • Побеждает «Ювентус» в 3 последних очных матчах
  • Забивает в 13 из 15 последних матчей
  • В среднем 1.60 гола за игру
  • В среднем 1.40 пропущенных гола за игру

Личные встречи
0% (0)
43% (3)
57% (4)
7
Забитых мячей
12
1
В среднем за матч
1.71
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  1:1
Лига чемпионов, 8 тур
Ювентус
0 : 2
29.01.2025
Бенфика
Лига чемпионов, 5 тур
Бенфика
4 : 3
25.10.2022
Ювентус
Лига чемпионов, 2 тур
Ювентус
1 : 2
14.09.2022
Бенфика
Международный кубок чемпионов,
Бенфика
1 : 1
28.07.2018
Ювентус
Лига Европы, 1/2 финала
Ювентус
0 : 0
01.05.2014
Бенфика
Лига Европы, 1/2 финала
Бенфика
2 : 1
24.04.2014
Ювентус
Товарищеские матчи,
Ювентус
1 : 1
01.08.2012
Бенфика
Показать все

Прогноз на матч «Ювентус» – «Бенфика»

Матч обещает быть напряженным. «Ювентус» выглядит более сбалансированной командой по текущей форме, особенно в обороне, однако «Бенфика» исторически неудобна для туринцев и регулярно забивает в очных встречах. Вероятность того, что «Ювентус» не проиграет, оценивается на уровне около 65%, а сценарий с обменом голами – порядка 55% с учетом атакующей статистики обеих команд.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.83

1.83
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Лига чемпионов Бенфика Ювентус
Другие прогнозы
21.01.2026
20:30
1.70
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Дамак - Аль-Наср
Индивидуальный тотал «Аль-Насра» больше 2.5
21.01.2026
20:45
2.25
Лига чемпионов, 7 тур
Карабах - Айнтрахт
Индивидуальный тотал «Карабаха» больше 1.5
21.01.2026
20:45
2.35
Лига чемпионов, 7 тур
Галатасарай - Атлетико
Тотал меньше 2.5
21.01.2026
23:00
1.83
Лига чемпионов, 7 тур
Ювентус - Бенфика
Обе забьют — да
21.01.2026
23:00
1.55
Лига чемпионов, 7 тур
Ньюкасл - ПСВ
Обе забьют — да
21.01.2026
23:00
1.95
Лига чемпионов, 7 тур
Марсель - Ливерпуль
Победа «Ливерпуля»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 