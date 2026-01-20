21 января в 7-м туре Лиги чемпионов «Ювентус» примет «Бенфику». Итальянский клуб ведет борьбу за закрепление в зоне плей-офф, тогда как португальской команде необходимо набирать очки, чтобы сохранить шансы на продолжение турнира.
«Ювентус»
«Ювентус» после 6 туров набрал 9 очков и занимает 17-е место. Команда не проигрывает в трех последних матчах Лиги чемпионов и стабильно забивает: 11 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.2 мяча за матч. Оборона выглядит надежно – всего 2 пропущенных мяча за тот же отрезок, в среднем 0.4 за игру. Серия из 12 матчей с забитыми голами подтверждает высокий уровень атакующей стабильности.
«Бенфика»
«Бенфика» имеет 6 очков и располагается на 25-й позиции. Команда регулярно забивает – в 13 из 15 последних матчей, а средний показатель результативности за пять игр составляет 1.6 гола. При этом оборона менее стабильна: 7 пропущенных мячей за пять матчей. Важно отметить, что «Бенфика» выиграла три последних очных матча против «Ювентуса» и отличается в четырех последних встречах с этим соперником.
Факты о командах
«Ювентус»
- Забивает в 12 из 14 последних матчей
- В среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 0.40 гола за игру
- Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
«Бенфика»
- Побеждает «Ювентус» в 3 последних очных матчах
- Забивает в 13 из 15 последних матчей
- В среднем 1.60 гола за игру
- В среднем 1.40 пропущенных гола за игру
Прогноз на матч «Ювентус» – «Бенфика»
Матч обещает быть напряженным. «Ювентус» выглядит более сбалансированной командой по текущей форме, особенно в обороне, однако «Бенфика» исторически неудобна для туринцев и регулярно забивает в очных встречах. Вероятность того, что «Ювентус» не проиграет, оценивается на уровне около 65%, а сценарий с обменом голами – порядка 55% с учетом атакующей статистики обеих команд.
Рекомендованные ставки
- Обе забьют – да – коэффициент 1.83