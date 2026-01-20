21 января в 7-м туре Лиги чемпионов «Ювентус» примет «Бенфику». Итальянский клуб ведет борьбу за закрепление в зоне плей-офф, тогда как португальской команде необходимо набирать очки, чтобы сохранить шансы на продолжение турнира.

«Ювентус»

«Ювентус» после 6 туров набрал 9 очков и занимает 17-е место. Команда не проигрывает в трех последних матчах Лиги чемпионов и стабильно забивает: 11 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.2 мяча за матч. Оборона выглядит надежно – всего 2 пропущенных мяча за тот же отрезок, в среднем 0.4 за игру. Серия из 12 матчей с забитыми голами подтверждает высокий уровень атакующей стабильности.

«Бенфика»

«Бенфика» имеет 6 очков и располагается на 25-й позиции. Команда регулярно забивает – в 13 из 15 последних матчей, а средний показатель результативности за пять игр составляет 1.6 гола. При этом оборона менее стабильна: 7 пропущенных мячей за пять матчей. Важно отметить, что «Бенфика» выиграла три последних очных матча против «Ювентуса» и отличается в четырех последних встречах с этим соперником.

Факты о командах

«Ювентус»

Забивает в 12 из 14 последних матчей

В среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

«Бенфика»

Побеждает «Ювентус» в 3 последних очных матчах

Забивает в 13 из 15 последних матчей

В среднем 1.60 гола за игру

В среднем 1.40 пропущенных гола за игру

Прогноз на матч «Ювентус» – «Бенфика»

Матч обещает быть напряженным. «Ювентус» выглядит более сбалансированной командой по текущей форме, особенно в обороне, однако «Бенфика» исторически неудобна для туринцев и регулярно забивает в очных встречах. Вероятность того, что «Ювентус» не проиграет, оценивается на уровне около 65%, а сценарий с обменом голами – порядка 55% с учетом атакующей статистики обеих команд.

Рекомендованные ставки