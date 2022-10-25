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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Ювентус
Бенфика - Ювентус: обзор матча 25 октября 2022
Бенфика
25.10.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа H, 5 тур
4 : 3
Завершен
Ювентус
17'
А. Силва
28'
Ж. Мариу (П)
35'
Рафа
50'
Рафа
21'
М. Кен
77'
А. Милик
79'
У. МакКенни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Ювентус
Замена
Шикинью
️️️️
Ж. Мариу
90'
+4
Замена
Д. Нерес
️️️️
Г. Рамуш
87'
Замена
П. Муса
️️️️
Рафа
87'
Желтая карточка
Э. Фернандес
84'
Замена
Жилберто
️️️️
А. Бах
81'
79'
ГОЛ! 4:3!
У. МакКенни
77'
ГОЛ! 4:2!
А. Милик
Пас отдал
С. Айлинг
70'
Замена
С. Айлинг
️️️️
Ф. Костич
70'
Замена
М. Соуле
️️️️
Д. Влахович
62'
Желтая карточка
Данило
60'
Замена
Ф. Миретти
️️️️
Х. Куадрадо
60'
Замена
А. Сандро
️️️️
Л. Бонуччи
ГОЛ! 4:1!
Рафа
Пас отдал
А. Гримальдо
50'
46'
Замена
А. Милик
️️️️
М. Кен
ГОЛ! 3:1!
Рафа
Пас отдал
Ж. Мариу
35'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ж. Мариу
28'
21'
ГОЛ! 1:1!
М. Кен
Пас отдал
Д. Влахович
ГОЛ! 1:0!
А. Силва
Пас отдал
Э. Фернандес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
12
Флорентину
ОП
14
Фредрик Эушнес
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
27
Рафа
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
28
Душан Влахович
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
7
Давид Нерес
ПВ
9
Энрике Араужо
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
21
Фабио Миретти
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-3-1-2
1
Влаходимос
22
Гримальдо
30
Отаменди
14
Силва
6
Бах
17
Фернандес
12
Флорентину
14
Эушнес
23
Мариу
9
Рамуш
27
Рафа
3-1-3-1-2
13
Щесны
13
Данило
4
Гатти
19
Бонуччи
5
Локателли
7
Куадрадо
12
Рабьо
22
МакКенни
18
Костич
9
Кен
28
Влахович
6
Бах
12
Жилберто
12
Жилберто
6
Бах
23
Мариу
22
Шикинью
22
Шикинью
23
Мариу
9
Рамуш
7
Нерес
7
Нерес
9
Рамуш
27
Рафа
9
Муса
9
Муса
27
Рафа
19
Бонуччи
26
Сандро
26
Сандро
19
Бонуччи
7
Куадрадо
21
Миретти
21
Миретти
7
Куадрадо
18
Костич
16
Айлинг
16
Айлинг
18
Костич
28
Влахович
18
Соуле
18
Соуле
28
Влахович
9
Кен
30
Милик
30
Милик
9
Кен
Остались в запасе
Бенфика
Ювентус
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Энрике Араужо
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
29
Николо Фаджоли
АП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Энрике Араужо
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
29
Николо Фаджоли
АП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Бенфика - Ювентус
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
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