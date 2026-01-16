Введите ваш ник на сайте
«Ноттингем Форест» – «Арсенал»: прогноз и ставки на матч 17 января 2026 с коэффициентом 1.53

16 января 2026 9:39
Ноттингем Форест - Арсенал
17 янв. 2026, суббота 20:30 | Англия. Премьер-лига, 22 тур
Перейти в онлайн матча
1.53
Победа «Арсенала»
Сделать ставку

17 января в рамках 22 тура Премьер-лиги «Ноттингем Форест» примет лидера чемпионата «Арсенал». Для хозяев этот матч имеет особое значение в борьбе за выживание, тогда как гости продолжают уверенно удерживать первую строчку и стремятся нарастить отрыв от конкурентов. Разница в турнирных задачах и текущей форме делает противостояние крайне показательным.

«Ноттингем Форест»

Команда находится в опасной зоне, занимая 17 место после 21 тура. Несмотря на важную победу над «Вест Хэмом», стабильности в игре нет. «Ноттингем Форест» регулярно пропускает – 11 мячей за последние пять матчей, в среднем 2.20 за игру. При этом атака выглядит не безнадежно: команда забивает в трех матчах подряд, но проблемы в обороне сводят усилия на нет, особенно против соперников из верхней части таблицы.

«Арсенал»

Лондонцы подходят к матчу в статусе лидера чемпионата. «Арсенал» не проигрывает в 10 матчах подряд и обладает лучшей разницей мячей в лиге. Команда стабильно забивает – в среднем 2.80 гола за последние пять игр, а также отличается высокой надежностью в очных встречах с «Ноттингем Форест», не пропуская в трех последних матчах против этого соперника. Даже с учетом плотного календаря форма гостей остается на высоком уровне.

Факты о командах

«Ноттингем Форест»

  • Пропускает в 6 последних матчах
  • В среднем 1.40 забито и 2.20 пропущено за последние 5 игр
  • Находится в зоне борьбы за выживание

«Арсенал»

  • Не проигрывает в 10 последних матчах
  • Забивает в 28 из 30 последних матчей
  • В среднем 2.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи
27% (3)
9% (1)
64% (7)
8
Забитых мячей
26
0.73
В среднем за матч
2.36
4:2
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  4:2
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Арсенал
3 : 0
13.09.2025
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
26.02.2025
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
3 : 0
23.11.2024
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
30.01.2024
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Арсенал
2 : 1
12.08.2023
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
20.05.2023
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
5 : 0
30.10.2022
Ноттингем Форест
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ноттингем Форест
1 : 0
09.01.2022
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Арсенал
5 : 0
24.09.2019
Ноттингем Форест
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ноттингем Форест
4 : 2
07.01.2018
Арсенал
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
Ноттингем Форест
0 : 4
20.09.2016
Арсенал
Показать все

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Арсенал»

Разница в классе и качестве игры очевидна. «Арсенал» стабилен, результативен и крайне надежен в матчах против соперников из нижней части таблицы. «Ноттингем Форест» способен навязать борьбу за счет самоотдачи, но оборонительные проблемы делают хозяев уязвимыми. Наиболее логичным сценарием выглядит уверенная победа гостей, с контролем игры и преимуществом по моментам.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Арсенала» – коэффициент 1.53
  • Тотал матча больше 2.5 – коэффициент 1.85

1.53
Победа «Арсенала»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Англия. Премьер-лига Арсенал Ноттингем Форест
18+
