17 января в рамках 22 тура Премьер-лиги «Ноттингем Форест» примет лидера чемпионата «Арсенал». Для хозяев этот матч имеет особое значение в борьбе за выживание, тогда как гости продолжают уверенно удерживать первую строчку и стремятся нарастить отрыв от конкурентов. Разница в турнирных задачах и текущей форме делает противостояние крайне показательным.

«Ноттингем Форест»

Команда находится в опасной зоне, занимая 17 место после 21 тура. Несмотря на важную победу над «Вест Хэмом», стабильности в игре нет. «Ноттингем Форест» регулярно пропускает – 11 мячей за последние пять матчей, в среднем 2.20 за игру. При этом атака выглядит не безнадежно: команда забивает в трех матчах подряд, но проблемы в обороне сводят усилия на нет, особенно против соперников из верхней части таблицы.

«Арсенал»

Лондонцы подходят к матчу в статусе лидера чемпионата. «Арсенал» не проигрывает в 10 матчах подряд и обладает лучшей разницей мячей в лиге. Команда стабильно забивает – в среднем 2.80 гола за последние пять игр, а также отличается высокой надежностью в очных встречах с «Ноттингем Форест», не пропуская в трех последних матчах против этого соперника. Даже с учетом плотного календаря форма гостей остается на высоком уровне.

Факты о командах

«Ноттингем Форест»

Пропускает в 6 последних матчах

В среднем 1.40 забито и 2.20 пропущено за последние 5 игр

Находится в зоне борьбы за выживание

«Арсенал»