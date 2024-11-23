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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Ноттингем Форест
Арсенал - Ноттингем Форест: обзор матча 23 ноября 2024
Арсенал
23.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
15'
Б. Сака
52'
Т. Парти
86'
И. Нванери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Ноттингем Форест
Замена
Я. Кивиор
️️️️
Х. Тимбер
88'
ГОЛ! 3:0!
И. Нванери
Пас отдал
Р. Стерлинг
86'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Б. Сака
83'
Замена
И. Нванери
️️️️
М. Эдегор
82'
73'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
А. Морено
70'
Желтая карточка
Р. Йетс
Замена
А. Зинченко
️️️️
Р. Калафьори
67'
63'
Замена
К. Вуд
️️️️
Т. Авонийи
63'
Замена
Р. Соса
️️️️
Н. Домингес
ГОЛ! 2:0!
Т. Парти
Пас отдал
Б. Сака
52'
46'
Замена
Ж. Силва
️️️️
Э. Эланга
Замена
Т. Парти
️️️️
Жоржиньо
46'
45'
+5
Желтая карточка
О. Эйна
Желтая карточка
Б. Сака
44'
Желтая карточка
Г. Жезус
31'
Желтая карточка
Жоржиньо
24'
ГОЛ! 1:0!
Б. Сака
Пас отдал
М. Эдегор
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К)
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
22
Райан Йетс
(К)
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Арсенал
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Ноттингем Форест
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
19
Рамон Соса
ЛВ
20
Жота Силва
ЛВ
2
Эрик да Силва Морейра
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
4-2-3-1
1
Райя
33
Калафьори
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
21
Жоржиньо
23
Мерино
19
Троссард
8
Эдегор
7
Сака
9
Жезус
4-3-2-1
26
Селс
34
Эйна
31
Миленкович
5
Мурильо
11
Алекс Морено
22
Йетс
8
Домингес
30
Уорд-Проус
7
Хадсон-Одои
19
Эланга
14
Авонийи
33
Калафьори
47
Зинченко
47
Зинченко
33
Калафьори
12
Тимбер
4
Кивиор
4
Кивиор
12
Тимбер
21
Жоржиньо
18
Парти
18
Парти
21
Жоржиньо
8
Эдегор
18
Нванери
18
Нванери
8
Эдегор
7
Сака
19
Стерлинг
19
Стерлинг
7
Сака
11
Алекс Морено
3
Уильямс
3
Уильямс
11
Алекс Морено
8
Домингес
19
Соса
19
Соса
8
Домингес
19
Эланга
20
Силва
20
Силва
19
Эланга
14
Авонийи
9
Вуд
9
Вуд
14
Авонийи
Остались в запасе
Арсенал
Ноттингем Форест
33
Нето
ВР
41
Деклан Райс
ОП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Эрик да Силва Морейра
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
33
Нето
ВР
41
Деклан Райс
ОП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Эрик да Силва Морейра
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Арсенал - Ноттингем Форест
3
2
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
8
1
Нарушения
10
11
Офсайды
4
2
Количество передач
591
290
Сейвы
0
3
Точность передач %
91
80
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.4
0.4
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
- : -
02.12.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Эмирейтс
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