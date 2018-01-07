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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ноттингем Форест - Арсенал
Ноттингем Форест - Арсенал: обзор матча 07 января 2018
Ноттингем Форест
07.01.2018, воскресенье, 19:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
4 : 2
Завершен
Арсенал
20'
Э. Личай
44'
Э. Личай
64'
Б. Бреретон (П)
85'
К. Доуэлл (П)
23'
П. Мертезакер
79'
Д. Уэлбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ноттингем Форест - Арсенал
Красная карточка
Д. Уорролл
89'
86'
Желтая карточка
П. Мертезакер
85'
Желтая карточка
Д. Оспина
ГОЛ с пенальти! 4:2!
К. Доуэлл
85'
84'
Желтая карточка
М. Дебюши
79'
ГОЛ! 3:2!
Д. Уэлбек
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Б. Бреретон
64'
ГОЛ! 2:1!
Э. Личай
44'
23'
ГОЛ! 1:1!
П. Мертезакер
ГОЛ! 1:0!
Э. Личай
Пас отдал
К. Доуэлл
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
8
Дэвид Воган
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
20
Зак Клоу
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Тео Уолкотт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Смит
6
Уорролл
28
Мансьенн
2
Траоре
2
Личай
2
Кэш
23
Осборн
8
Воган
22
Бреретон
26
Доуэлл
20
Клоу
3-3-2-2
1
Оспина
26
Дебюши
6
Холдинг
4
Мертезакер
2
Мэйтленд-Найлс
28
Уиллок
6
Эль-Ненни
17
Нелсон
17
Ивоби
32
Уолкотт
18
Уэлбек
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Арсенал
30
Стефен Хендерсон
ВР
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
1
Мэтт Мейси
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Ноттингем Форест - Арсенал
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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