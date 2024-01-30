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АПЛ 2026/2027
Ноттингем Форест - Арсенал
Ноттингем Форест - Арсенал: обзор матча 30 января 2024
Ноттингем Форест
30.01.2024, вторник, 22:30
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
89'
Т. Авонийи
65'
Г. Жезус
72'
Б. Сака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Арсенал
90'
+2
Замена
Я. Кивиор
️️️️
А. Зинченко
90'
+2
Замена
Жоржиньо
️️️️
М. Эдегор
ГОЛ! 1:2!
Т. Авонийи
Пас отдал
Г. Монтиэль
89'
78'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Г. Жезус
78'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Г. Мартинелли
Замена
Э. Эланга
️️️️
Н. Уильямс
78'
72'
ГОЛ! 0:2!
Б. Сака
Пас отдал
Г. Жезус
Замена
Р. Йетс
️️️️
О. Мангала
71'
71'
Замена
К. Хаверц
️️️️
Э. Смит-Роу
65'
ГОЛ! 0:1!
Г. Жезус
Пас отдал
А. Зинченко
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Н. Домингес
64'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
К. Вуд
46'
40'
Желтая карточка
Г. Жезус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
23
Орель Мангала
ОП
8
Данило
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К)
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
8
Мартин Эдегор
(К)
АП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ноттингем Форест
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
13
Уэйн Хеннесси
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
22
Райан Йетс
ЦП
10
Брэндон Агилера
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
3-4-2-1
30
Тернер
29
Монтиэль
12
Омобамиделе
5
Мурильо
15
Тоффоло
23
Мангала
8
Данило
3
Уильямс
10
Гиббс-Уайт
8
Домингес
9
Вуд
4-1-3-2
1
Райя
4
Уайт
2
Салиба
6
Габриэль
47
Зинченко
41
Райс
7
Сака
32
Смит-Роу
7
Мартинелли
9
Жезус
8
Эдегор
23
Мангала
22
Йетс
22
Йетс
23
Мангала
3
Уильямс
19
Эланга
19
Эланга
3
Уильямс
8
Домингес
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
8
Домингес
9
Вуд
14
Авонийи
14
Авонийи
9
Вуд
47
Зинченко
4
Кивиор
4
Кивиор
47
Зинченко
8
Эдегор
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
8
Эдегор
7
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
7
Мартинелли
32
Смит-Роу
29
Хаверц
29
Хаверц
32
Смит-Роу
9
Жезус
9
Нкетиа
9
Нкетиа
9
Жезус
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Арсенал
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
13
Уэйн Хеннесси
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
10
Брэндон Агилера
АП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
13
Уэйн Хеннесси
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
10
Брэндон Агилера
АП
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Ноттингем Форест - Арсенал
1
Всего ударов по воротам
8
19
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
10
Нарушения
6
7
Офсайды
1
3
Количество передач
257
756
Сейвы
2
2
Точность передач %
73
89
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
3
9
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.36
1.23
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Сити Граунд
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