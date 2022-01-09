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Англия. Кубок
Ноттингем Форест - Арсенал
Ноттингем Форест - Арсенал: обзор матча 09 января 2022
Ноттингем Форест
09.01.2022, воскресенье, 20:10
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Арсенал
83'
Л. Граббан
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Арсенал
90'
+1
Замена
С. Колашинац
️️️️
С. Соареш
ГОЛ! 1:0!
Л. Граббан
Пас отдал
Р. Йетс
83'
Желтая карточка
Д. Спенс
78'
Замена
Кафу
️️️️
Ф. Зинкернагель
75'
74'
Желтая карточка
Г. Мартинелли
69'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Ч. Патино
Замена
Л. Граббан
️️️️
К. Дэвис
68'
Желтая карточка
Ф. Зинкернагель
35'
35'
Замена
К. Тирни
️️️️
Н. Тавареш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
4
Джек Коулбэк
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
6
Альберт Локонга
ЦП
28
Чарли Патино
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
10
Ксанде Силва
ПВ
11
Льюис Граббан
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
63
Киран Тирни
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Самба
27
Кук
26
Маккена
6
Уорролл
99
Спенс
37
Гарнер
4
Коулбэк
22
Йетс
22
Джонсон
11
Зинкернагель
9
Дэвис
4-2-3-1
1
Лено
21
Соареш
6
Холдинг
4
Уайт
17
Тавареш
6
Локонга
28
Патино
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
9
Нкетиа
11
Зинкернагель
88
Кафу
88
Кафу
11
Зинкернагель
9
Дэвис
11
Граббан
11
Граббан
9
Дэвис
21
Соареш
23
Колашинац
23
Колашинац
21
Соареш
17
Тавареш
63
Тирни
63
Тирни
17
Тавареш
28
Патино
91
Ляказетт
91
Ляказетт
28
Патино
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Арсенал
10
Ксанде Силва
ПВ
12
Жоао Карвалью
АП
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
8
Брайан Охеда
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
10
Ксанде Силва
ПВ
12
Жоао Карвалью
АП
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
8
Брайан Охеда
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Ноттингем Форест - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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