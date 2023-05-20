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АПЛ 2026/2027
Ноттингем Форест - Арсенал
Ноттингем Форест - Арсенал: обзор матча 20 мая 2023
Ноттингем Форест
20.05.2023, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
19'
Т. Авонийи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Арсенал
Замена
У. Хеннесси
️️️️
К. Навас
90'
+9
Желтая карточка
М. Гиббс-Уайт
79'
Замена
В. Боли
️️️️
А. Фелипе
79'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Т. Авонийи
79'
78'
Желтая карточка
Габриэль
Замена
Ш. Куяте
️️️️
Данило
72'
70'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Л. Троссард
63'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Г. Джака
63'
Замена
К. Тирни
️️️️
Я. Кивиор
54'
Желтая карточка
Г. Жезус
Желтая карточка
М. Ниахате
45'
+2
Желтая карточка
Т. Авонийи
25'
ГОЛ! 1:0!
Т. Авонийи
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
1
Кейлор Навас
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
23
Орель Мангала
ОП
8
Данило
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Ремо Фройлер
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
11
Амарио Козье-Дюберри
ЛВ
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
3-4-2-1
1
Навас
6
Уорролл
18
Фелипе
19
Ниахате
6
Лоди
23
Мангала
8
Данило
92
Орье
22
Йетс
10
Гиббс-Уайт
14
Авонийи
3-1-2-3-1
32
Рэмсдейл
4
Уайт
4
Кивиор
6
Габриэль
34
Джака
21
Жоржиньо
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
19
Троссард
9
Жезус
1
Навас
13
Хеннесси
13
Хеннесси
1
Навас
18
Фелипе
30
Боли
30
Боли
18
Фелипе
8
Данило
8
Куяте
8
Куяте
8
Данило
14
Авонийи
22
Джонсон
22
Джонсон
14
Авонийи
4
Кивиор
63
Тирни
63
Тирни
4
Кивиор
19
Троссард
20
Виейра
20
Виейра
19
Троссард
34
Джака
9
Нкетиа
9
Нкетиа
34
Джака
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Арсенал
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
19
Ремо Фройлер
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
30
Мэтт Тернер
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
32
Эмиль Смит-Роу
АП
11
Амарио Козье-Дюберри
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
19
Ремо Фройлер
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
32
Эмиль Смит-Роу
АП
11
Амарио Козье-Дюберри
ЛВ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Ноттингем Форест - Арсенал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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