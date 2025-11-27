Введите ваш ник на сайте
«Метц» – «Ренн»: прогноз и ставки на матч 28 ноября с коэффициентом 1.87

27 ноября 2025 8:20
Метц - Ренн
28 нояб. 2025, пятница 22:45 | Франция. Лига 1, 14 тур
Перейти в онлайн матча
1.87
Победа «Ренна»
Сделать ставку

28 ноября в рамках 14 тура Лиги 1 «Метц» примет «Ренн». Хозяева ведут непростую борьбу за сохранение позиций вне зоны вылета и вынуждены компенсировать оборонительные провалы активной игрой впереди. «Ренн» же продолжает удерживаться в шестерке и демонстрирует более сбалансированную и уверенную модель, особенно в атакующей фазе. История очных встреч также говорит в пользу гостей, которые традиционно успешно действуют против этого соперника и регулярно добиваются максимального результата. Матч складывается как противостояние настойчивого аутсайдера и стабильного претендента на еврокубки.

«Метц»

Команда занимает 17 место, имея 11 очков после 13 туров. В пяти последних матчах «Метц» забил 9 голов, но пропустил 10, что подчеркивает существенные проблемы в обороне. При этом команда забивает в каждом из последних пяти туров и отличается боевым настроем. Дома «Метц» выиграл три последних матча, что усиливает фактор своего поля. Лучшим бомбардиром является Готье Эн, на счету которого 5 мячей. Однако средний показатель пропущенных голов остается высоким – 2.00 за игру.

«Ренн»

Гости занимают 6 место с 21 очком и подходят к матчу на фоне трех побед подряд. Команда забивает в семи турах подряд и показывает высокую результативность – 12 голов в последних пяти встречах. При этом оборона не идеальна, но компенсируется эффективной реализацией. Лидером атаки является Эстебан Леполь, оформивший 8 голов. В очных встречах «Ренн» выиграл 7 матчей подряд у «Метца» и неизменно поражает его ворота.

Факты о командах

«Метц»

  • Забивает в 5 последних матчах
  • В среднем 1.80 забито и 2.00 пропущено
  • Победы в 3 последних домашних встречах

«Ренн»

  • Побеждает в 3 последних турах
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • В среднем 2.40 забито и 1.20 пропущено

Личные встречи
7% (1)
27% (4)
67% (10)
9
Забитых мячей
30
0.6
В среднем за матч
2
2:1
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  1:1
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
1 : 3
04.05.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 1 тур
Ренн
5 : 1
13.08.2023
Метц
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
6 : 1
20.03.2022
Метц
Франция. Лига 1, 10 тур
Метц
0 : 3
17.10.2021
Ренн
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1 : 3
20.03.2021
Ренн
Франция. Лига 1, 17 тур
Ренн
1 : 0
23.12.2020
Метц
Франция. Лига 1, 16 тур
Метц
0 : 1
04.12.2019
Ренн
Франция. Лига 1, 33 тур
Ренн
1 : 2
14.04.2018
Метц
Франция. Лига 1, 17 тур
Метц
1 : 1
09.12.2017
Ренн
Франция. Лига 1, 28 тур
Метц
1 : 1
04.03.2017
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн
1 : 0
30.10.2016
Метц
Франция. Лига 1, 28 тур
Ренн
1 : 0
07.03.2015
Метц
Франция. Лига 1, 10 тур
Метц
0 : 0
18.10.2014
Ренн
Франция. Лига 1, 23 тур
Метц
1 : 1
26.01.2008
Ренн
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
2 : 0
25.08.2007
Метц
Показать все

Прогноз на матч «Метц» – «Ренн»

Исходя из текущей формы и статистики, «Ренн» выглядит предпочтительнее благодаря более стабильной игре и уверенной атаке. «Метц» способен создать проблемы за счет мотивации и домашней поддержки, но его оборонительные проблемы повышают вероятность пропущенных мячей. Ожидается динамичный матч с преимуществом гостей и высокой результативностью.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ренна» – коэффициент 1.87
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.87
Победа «Ренна»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 Ренн Метц
Рекомендуем
