28 ноября в рамках 14 тура Лиги 1 «Метц» примет «Ренн». Хозяева ведут непростую борьбу за сохранение позиций вне зоны вылета и вынуждены компенсировать оборонительные провалы активной игрой впереди. «Ренн» же продолжает удерживаться в шестерке и демонстрирует более сбалансированную и уверенную модель, особенно в атакующей фазе. История очных встреч также говорит в пользу гостей, которые традиционно успешно действуют против этого соперника и регулярно добиваются максимального результата. Матч складывается как противостояние настойчивого аутсайдера и стабильного претендента на еврокубки.

«Метц»

Команда занимает 17 место, имея 11 очков после 13 туров. В пяти последних матчах «Метц» забил 9 голов, но пропустил 10, что подчеркивает существенные проблемы в обороне. При этом команда забивает в каждом из последних пяти туров и отличается боевым настроем. Дома «Метц» выиграл три последних матча, что усиливает фактор своего поля. Лучшим бомбардиром является Готье Эн, на счету которого 5 мячей. Однако средний показатель пропущенных голов остается высоким – 2.00 за игру.

«Ренн»

Гости занимают 6 место с 21 очком и подходят к матчу на фоне трех побед подряд. Команда забивает в семи турах подряд и показывает высокую результативность – 12 голов в последних пяти встречах. При этом оборона не идеальна, но компенсируется эффективной реализацией. Лидером атаки является Эстебан Леполь, оформивший 8 голов. В очных встречах «Ренн» выиграл 7 матчей подряд у «Метца» и неизменно поражает его ворота.

Факты о командах

«Метц»

Забивает в 5 последних матчах

В среднем 1.80 забито и 2.00 пропущено

Победы в 3 последних домашних встречах

«Ренн»

Побеждает в 3 последних турах

Забивает в 7 матчах подряд

В среднем 2.40 забито и 1.20 пропущено

Прогноз на матч «Метц» – «Ренн»

Исходя из текущей формы и статистики, «Ренн» выглядит предпочтительнее благодаря более стабильной игре и уверенной атаке. «Метц» способен создать проблемы за счет мотивации и домашней поддержки, но его оборонительные проблемы повышают вероятность пропущенных мячей. Ожидается динамичный матч с преимуществом гостей и высокой результативностью.

Рекомендованные ставки