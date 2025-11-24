Введите ваш ник на сайте
«Аякс» – «Бенфика»: прогноз и ставки на матч 25 ноября 2025 с коэффициентом 1.90

24 ноября 2025 9:10
Аякс - Бенфика
25 нояб. 2025, вторник 20:45 | Лига чемпионов, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Бенфики»
Сделать ставку

25 ноября на «Йохан Кройфф Арене» состоится матч пятого тура Лиги чемпионов, в котором «Аякс» примет «Бенфику». Для обеих команд этот поединок носит принципиальный характер, так как обе не набрали ни одного очка после четырех туров и находятся в нижней части таблицы. Несмотря на это, соперники демонстрируют разную динамику: амстердамцы продолжают погружаться в кризис, тогда как лиссабонцы сохраняют атакующий потенциал и выглядят более собранно в обороне.

«Аякс»

Хозяева проиграли четыре последних матча в Лиге чемпионов и пропускают на протяжении четырнадцати игр подряд во всех турнирах. В последних пяти встречах команда пропустила 10 мячей, что указывает на серьезные проблемы в защите и слабую организацию при переходе в оборону. При этом впереди «Аякс» все же находит моменты – 6 голов за тот же отрезок и стабильные подключения Ваута Вегорста позволяют сохранять опасность у чужих ворот. Однако общая нестабильность и психологическое давление сказываются на качестве игры.

«Бенфика»

Португальский клуб также проиграл четыре матча подряд в Лиге чемпионов, но при этом действует гораздо увереннее впереди. За последние пять игр «Бенфика» забила 10 мячей, а пропустила всего 3, что подчеркивает более сбалансированную структуру. Эвангелос Павлидис продолжает демонстрировать отличную результативность, оформляя моменты даже в сложных матчах. Команда регулярно забивает и выглядит опаснее при позиционной атаке.

Факты о командах

«Аякс»

  • Пропускает в 14 последних матчах
  • Проигрывает в 4 турах ЛЧ подряд
  • Средняя результативность: 1.20 забито, 2.00 пропущено
  • Забивает в 5 из 7 последних игр

«Бенфика»

  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем 2.00 гола за игру
  • Пропускает 0.60 мяча за матч
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних встреч

Личные встречи
40% (2)
40% (2)
20% (1)
5
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
0.8
1:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  0:1
Самая крупная ничья:  2:2
Лига чемпионов, 1/8 финала
Аякс
0 : 1
15.03.2022
Бенфика
Лига чемпионов, 1/8 финала
Бенфика
2 : 2
23.02.2022
Аякс
Лига чемпионов, 4 тур
Бенфика
1 : 1
07.11.2018
Аякс
Лига чемпионов, 3 тур
Аякс
1 : 0
23.10.2018
Бенфика
Товарищеские матчи,
Бенфика
0 : 1
26.07.2014
Аякс

Прогноз на матч «Аякс» – «Бенфика»

С учетом текущей формы и состояния линий преимущество выглядит на стороне гостей. «Бенфика» действует более организованно, стабильно создает моменты и реже допускает провалы в защите. «Аякс» способен ответить за счет домашней поддержки, однако его оборонительные проблемы делают матч крайне уязвимым. Наиболее вероятным сценарием выглядит преимущество португальцев в результативной игре.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Бенфики» – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.90
Победа «Бенфики»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Лига чемпионов Бенфика Аякс
Рекомендуем
18+
