25 ноября на «Йохан Кройфф Арене» состоится матч пятого тура Лиги чемпионов, в котором «Аякс» примет «Бенфику». Для обеих команд этот поединок носит принципиальный характер, так как обе не набрали ни одного очка после четырех туров и находятся в нижней части таблицы. Несмотря на это, соперники демонстрируют разную динамику: амстердамцы продолжают погружаться в кризис, тогда как лиссабонцы сохраняют атакующий потенциал и выглядят более собранно в обороне.

«Аякс»

Хозяева проиграли четыре последних матча в Лиге чемпионов и пропускают на протяжении четырнадцати игр подряд во всех турнирах. В последних пяти встречах команда пропустила 10 мячей, что указывает на серьезные проблемы в защите и слабую организацию при переходе в оборону. При этом впереди «Аякс» все же находит моменты – 6 голов за тот же отрезок и стабильные подключения Ваута Вегорста позволяют сохранять опасность у чужих ворот. Однако общая нестабильность и психологическое давление сказываются на качестве игры.

«Бенфика»

Португальский клуб также проиграл четыре матча подряд в Лиге чемпионов, но при этом действует гораздо увереннее впереди. За последние пять игр «Бенфика» забила 10 мячей, а пропустила всего 3, что подчеркивает более сбалансированную структуру. Эвангелос Павлидис продолжает демонстрировать отличную результативность, оформляя моменты даже в сложных матчах. Команда регулярно забивает и выглядит опаснее при позиционной атаке.

Факты о командах

«Аякс»

Пропускает в 14 последних матчах

Проигрывает в 4 турах ЛЧ подряд

Средняя результативность: 1.20 забито, 2.00 пропущено

Забивает в 5 из 7 последних игр

«Бенфика»

Забивает в 5 из 7 последних матчей

В среднем 2.00 гола за игру

Пропускает 0.60 мяча за матч

Не проигрывает в 5 из 7 последних встреч

Прогноз на матч «Аякс» – «Бенфика»

С учетом текущей формы и состояния линий преимущество выглядит на стороне гостей. «Бенфика» действует более организованно, стабильно создает моменты и реже допускает провалы в защите. «Аякс» способен ответить за счет домашней поддержки, однако его оборонительные проблемы делают матч крайне уязвимым. Наиболее вероятным сценарием выглядит преимущество португальцев в результативной игре.

Рекомендованные ставки