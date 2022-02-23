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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Аякс
Бенфика - Аякс: обзор матча 23 февраля 2022
Бенфика
23.02.2022, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 2
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Аякс
26'
С. Аллер (АГ)
72'
Р. Яремчук
18'
Д. Тадич
29'
С. Аллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Аякс
90'
+2
Замена
Д. Ренш
️️️️
Н. Мазрауи
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Жилберто
90'
+1
Замена
В. Лазаро
️️️️
Д. Нуньес
90'
87'
Желтая карточка
Антони
Замена
П. Бернарду
️️️️
А. Таарабт
85'
73'
Замена
Н. Тальяфико
️️️️
Д. Блинд
73'
Замена
Д. Классен
️️️️
Р. Гравенберх
Желтая карточка
Р. Яремчук
72'
ГОЛ! 2:2!
Р. Яремчук
72'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
Эвертон
62'
Желтая карточка
Г. Рамуш
49'
Желтая карточка
Д. Нуньес
46'
45'
Желтая карточка
С. Бергейс
29'
ГОЛ! 1:2!
С. Аллер
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Аллер
Пас отдал
Я. Вертонген
26'
23'
Желтая карточка
Н. Мазрауи
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тадич
Пас отдал
Н. Мазрауи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
27
Рафа
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
44
Томаш Араужо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Суалихо Мейте
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
24
Андре Онана
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
18
Дэви Классен
АП
90
Данило
ЦФ
4-1-1-4
1
Влаходимос
22
Гримальдо
30
Отаменди
14
Вертонген
12
Жилберто
5
Вайгль
49
Таарабт
27
Рафа
9
Рамуш
29
Нуньес
7
Эвертон
4-1-2-2-1
22
Пасвер
3
Мазрауи
6
Мартинес
12
Тимбер
17
Блинд
4
Альварес
23
Бергейс
8
Гравенберх
7
Антони
10
Тадич
22
Аллер
12
Жилберто
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
12
Жилберто
29
Нуньес
19
Лазаро
19
Лазаро
29
Нуньес
49
Таарабт
8
Бернарду
8
Бернарду
49
Таарабт
7
Эвертон
9
Яремчук
9
Яремчук
7
Эвертон
17
Блинд
3
Тальяфико
3
Тальяфико
17
Блинд
3
Мазрауи
2
Ренш
2
Ренш
3
Мазрауи
8
Гравенберх
18
Классен
18
Классен
8
Гравенберх
Остались в запасе
Бенфика
Аякс
23
Жил Диаш
ЛВ
23
Элтон Лейте
ВР
44
Томаш Араужо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
1
Джей Гортер
ВР
24
Андре Онана
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
23
Жил Диаш
ЛВ
23
Элтон Лейте
ВР
44
Томаш Араужо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
24
Андре Онана
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Бенфика - Аякс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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