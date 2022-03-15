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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - Бенфика
Аякс - Бенфика: обзор матча 15 марта 2022
Аякс
15.03.2022, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Бенфика
77'
Д. Нуньес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Аякс - Бенфика
Замена
М. Кудус
️️️️
Х. Тимбер
90'
+7
Желтая карточка
Р. Гравенберх
90'
+5
Желтая карточка
Д. Блинд
90'
+4
90'
+1
Замена
В. Лазаро
️️️️
Жилберто
90'
+1
Замена
П. Бернарду
️️️️
Г. Рамуш
Желтая карточка
Х. Тимбер
83'
Замена
Б. Бробби
️️️️
Э. Альварес
81'
Замена
Д. Классен
️️️️
С. Бергейс
81'
81'
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Д. Нуньес
77'
ГОЛ! 0:1!
Д. Нуньес
Пас отдал
А. Гримальдо
72'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
Эвертон
67'
Желтая карточка
Г. Рамуш
46'
Замена
С. Мейте
️️️️
А. Таарабт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
27
Рафа
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Аякс
51
Чарли Сетфорд
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
18
Дэви Классен
АП
90
Данило
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Суалихо Мейте
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
9
Энрике Араужо
ЦФ
4-1-2-2-1
24
Онана
17
Блинд
12
Тимбер
6
Мартинес
3
Мазрауи
4
Альварес
8
Гравенберх
23
Бергейс
10
Тадич
7
Антони
22
Аллер
4-1-1-4
1
Влаходимос
12
Жилберто
30
Отаменди
14
Вертонген
22
Гримальдо
5
Вайгль
49
Таарабт
29
Нуньес
9
Рамуш
7
Эвертон
27
Рафа
12
Тимбер
20
Кудус
20
Кудус
12
Тимбер
23
Бергейс
18
Классен
18
Классен
23
Бергейс
4
Альварес
9
Бробби
9
Бробби
4
Альварес
12
Жилберто
19
Лазаро
19
Лазаро
12
Жилберто
49
Таарабт
8
Мейте
8
Мейте
49
Таарабт
9
Рамуш
8
Бернарду
8
Бернарду
9
Рамуш
29
Нуньес
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
29
Нуньес
7
Эвертон
9
Яремчук
9
Яремчук
7
Эвертон
Остались в запасе
Аякс
Бенфика
51
Чарли Сетфорд
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Жил Диаш
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
9
Энрике Араужо
ЦФ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Остались в запасе
51
Чарли Сетфорд
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
90
Данило
ЦФ
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Жил Диаш
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
9
Энрике Араужо
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Статистика матча Аякс - Бенфика
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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