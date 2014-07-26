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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Бенфика - Аякс
Бенфика - Аякс: обзор матча 26 июля 2014
Бенфика
26.07.2014, суббота, 22:45
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Аякс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бенфика - Аякс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
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Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
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- : -
22.11.2026
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2 : 2
08.11.2026
Аякс
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1 : 6
05.11.2026
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Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
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