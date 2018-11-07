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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Аякс
Бенфика - Аякс: обзор матча 07 ноября 2018
Бенфика
07.11.2018, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа E, 4 тур
1 : 1
Завершен
Аякс
29'
Жонас
61'
Д. Тадич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Аякс
83'
Желтая карточка
Д. Тадич
72'
Желтая карточка
Д. ван де Бек
Желтая карточка
Жардел
70'
61'
ГОЛ! 1:1!
Д. Тадич
Пас отдал
Х. Зиеш
Желтая карточка
Л. Фейса
45'
+1
42'
Желтая карточка
М. де Лигт
Желтая карточка
Жонас
39'
34'
Желтая карточка
Н. Тальяфико
ГОЛ! 1:0!
Жонас
Пас отдал
Э. Сальвио
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
15
Любомир Фейса
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
18
Габриэл
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
22
Хаким Зиеш
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
10
Филип Кровинович
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
21
Пицци
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
15
Николас Кастильо
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Аякс
31
Константинос Лампру
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
4-4-2
1
Влаходимос
22
Гримальдо
3
Диаш
33
Жардел
34
Алмейда
15
Фейса
83
Фернандеш
18
Габриэл
11
Сальвио
17
Жонас
10
Серви
4-4-2
24
Онана
3
Мазрауи
17
Блинд
4
де Лигт
3
Тальяфико
21
де Йонг
20
Шоне
6
ван де Бек
22
Зиеш
7
Нерес
10
Тадич
Остались в запасе
Бенфика
Аякс
99
Миле Свилар
ВР
10
Филип Кровинович
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
21
Пицци
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
15
Николас Кастильо
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
52
Закария Лабиад
АП
31
Константинос Лампру
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
10
Филип Кровинович
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
21
Пицци
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
15
Николас Кастильо
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Остались в запасе
52
Закария Лабиад
АП
31
Константинос Лампру
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Бенфика - Аякс
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
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