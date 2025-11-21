Введите ваш ник на сайте
«Славия-Мозырь» – «Минск»: прогноз и ставки на матч 23 ноября 2025 с коэффициентом 1.6

21 ноября 2025 11:32
Славия-Мозырь - Минск
23 нояб. 2025, воскресенье 16:00 | Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Славия-Мозырь»
Сделать ставку

23 ноября на стадионе «Юность» состоится матч 29 тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Славия-Мозырь» примет «Минск». Встреча имеет принципиальное значение для обеих сторон: хозяева борются за сохранение места в тройке лидеров, тогда как гости стремятся закрепиться в верхней части таблицы. Текущая форма команд указывает на напряженный сценарий, при котором многое будет зависеть от эффективности реализации моментов и дисциплины в обороне.

«Славия-Мозырь»

Команда уверенно проводит концовку сезона и занимает 3 место с 54 очками. «Славия-Мозырь» не проигрывает в трех последних турах и стабильно отличается результативностью: в пяти последних матчах забито 10 мячей. Коллектив грамотно выстраивает позиционные атаки и активно использует фланги, однако при этом допускает огрехи в обороне – 6 пропущенных голов за тот же период подтверждают наличие проблем при быстрых контратаках соперника.

«Минск»

Гости располагаются на 7 позиции и демонстрируют нестабильные результаты. Несмотря на серию матчей с забитыми мячами, оборонительная линия выглядит уязвимой: в последних пяти встречах «Минск» пропустил 10 голов. Команда способна навязывать борьбу, но часто теряет компактность при давлении соперника и допускает позиционные провалы.

Факты о командах

«Славия-Мозырь»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах против «Минска»
  • Забивает в 6 турах подряд
  • В среднем: 2.00 забито и 1.20 пропущено за матч
  • Стабильная реализация стандартов

«Минск»

  • Забивает в 10 последних матчах
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру
  • Нестабильная оборона на выезде
  • Склонность к результативным матчам

Личные встречи
19% (5)
35% (9)
46% (12)
42
Забитых мячей
51
1.62
В среднем за матч
1.96
6:2
Крупнейшая победа
6:2
Самый результативный матч:  6:2
Самая крупная ничья:  3:3
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Минск
2 : 2
27.06.2025
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Минск
1 : 1
02.11.2024
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
16.06.2024
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Славия-Мозырь
1 : 0
04.08.2023
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Минск
2 : 0
17.03.2023
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Минск
5 : 0
18.10.2022
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
19.06.2022
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Минск
0 : 6
24.10.2021
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Славия-Мозырь
1 : 2
11.06.2021
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Минск
2 : 1
21.10.2020
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь
1 : 3
25.04.2020
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Минск
1 : 0
20.09.2019
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Славия-Мозырь
3 : 3
10.05.2019
Минск
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Минск
2 : 2
20.08.2017
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Славия-Мозырь
2 : 2
23.04.2017
Минск
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Минск
6 : 2
16.09.2016
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Славия-Мозырь
6 : 2
12.05.2016
Минск
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Минск
2 : 1
22.08.2015
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Славия-Мозырь
0 : 0
03.05.2015
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
1 : 2
10.11.2013
Минск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Минск
1 : 1
28.09.2013
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Славия-Мозырь
2 : 3
24.06.2013
Минск
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Минск
1 : 1
13.04.2013
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Минск
3 : 0
15.09.2012
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Минск
3 : 2
14.07.2012
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Славия-Мозырь
1 : 0
03.05.2012
Минск
Показать все

Прогноз на матч «Славия-Мозырь» – «Минск»

С учетом формы и турнирной мотивации «Славия-Мозырь» выглядит фаворитом встречи. Команда демонстрирует более организованную игру и стабильнее действует в атаке. «Минск» способен отличиться, однако его проблемы в обороне создают предпосылки для доминирования хозяев. Матч может получиться открытым и результативным.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Славия-Мозырь» – коэффициент 1.6
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.60
Победа «Славия-Мозырь»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Беларусь. Высшая лига Минск Славия-Мозырь
