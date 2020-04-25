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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - Минск
Славия-Мозырь - Минск: обзор матча 25 апреля 2020
Славия-Мозырь
25.04.2020, суббота, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Минск
79'
В. Жук
30'
Р. Грибовский
46'
Я. Яроцкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия-Мозырь - Минск
ГОЛ! 1:2!
В. Жук
Пас отдал
В. Сенько
79'
Замена
D. Krivosheyev
️️️️
A. Kotlyarov
76'
68'
Замена
️️️️
А. Шрамченко
56'
Желтая карточка
А. Залеский
52'
Замена
O. Rolovic
️️️️
Я. Яроцкий
46'
ГОЛ! 0:2!
Я. Яроцкий
Пас отдал
Р. Грибовский
Желтая карточка
И. Тимонюк
35'
30'
ГОЛ! 0:1!
Р. Грибовский
11'
Желтая карточка
Я. Яроцкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
16
Mikhail Baranovski
ВР
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
5
Егор Потапов
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
0
A. Raevskiy
ЦЗ
18
Владислав Жук
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
0
A. Kotlyarov
ЦП
99
Глеб Шевченко
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
7
Фрэнсис Нар
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Минск
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
15
Олег Евдокимов
ЦП
0
V. Nasibulin
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
9
Роман Грибовский
ЦФ
0
A. Leonov
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
8
Юрий Пантя
ЦЗ
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
9
Валерий Сенько
ЦП
11
Dmitriy Krivosheyev
ЦП
70
Dennis Tetteh
ЦФ
Минск
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
25
Юрий Остроух
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
0
O. Rolovic
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
4-4-2
16
44
Тимонюк
44
Малькевич
0
5
Потапов
18
Жук
0
99
Шевченко
8
Костров
7
Нар
25
Василевич
4-2-1-4
3
Чаговец
35
Прищепа
13
Залеский
2
Рыжук
15
Евдокимов
0
23
Яроцкий
8
Шрамченко
10
Хващинский
0
9
Грибовский
0
11
11
0
23
Яроцкий
0
0
23
Яроцкий
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Минск
84
Nikolai Romanyuk
ВР
8
Юрий Пантя
ЦЗ
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
9
Валерий Сенько
ЦП
70
Dennis Tetteh
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
25
Юрий Остроух
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Остались в запасе
84
Nikolai Romanyuk
ВР
8
Юрий Пантя
ЦЗ
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
9
Валерий Сенько
ЦП
70
Dennis Tetteh
ЦФ
Остались в запасе
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
25
Юрий Остроух
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Статистика матча Славия-Мозырь - Минск
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Стадион:
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