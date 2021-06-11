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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - Минск
Славия-Мозырь - Минск: обзор матча 11 июня 2021
Славия-Мозырь
11.06.2021, пятница, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Минск
37'
Н. Мельников
7'
M. López
74'
M. López
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия-Мозырь - Минск
89'
Замена
Ю. Остроух
️️️️
М. Касараб
Желтая карточка
С. Шестиловский
86'
84'
Замена
M. Lutskiy
️️️️
Я. Яроцкий
Замена
Г. Якушевич
️️️️
В. Жук
78'
77'
Желтая карточка
Д. Алисейко
Желтая карточка
A. Raevskiy
77'
Замена
И. Тимонюк
️️️️
M. Slyusar
75'
74'
ГОЛ! 1:2!
M. López
Пас отдал
М. Касараб
67'
Замена
С. Сазончик
️️️️
С. Муниру
65'
Желтая карточка
М. Касараб
Замена
I. Tlupov
️️️️
D. Tetteh
65'
Замена
А. Альшаник
️️️️
И. Руцкий
46'
ГОЛ! 1:1!
Н. Мельников
37'
36'
Желтая карточка
С. Муниру
20'
Желтая карточка
S. Kontsevoj
7'
ГОЛ! 0:1!
M. López
Пас отдал
О. Евдокимов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
16
Mikhail Baranovski
ВР
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
0
A. Raevskiy
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
18
Владислав Жук
ЦП
11
Никита Мельников
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
7
Фрэнсис Нар
ЦФ
70
Dennis Tetteh
ЦФ
0
M. Slyusar
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Минск
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
0
S. Kontsevoj
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
70
Салли Муниру
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
21
Michael López
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Славия-Мозырь
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
16
Kirill Pavlyuchek
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
10
Андрей Альшаник
ПЗ
13
Владислав Полоз
ПВ
1
Maksim Shishlov
ЦФ
14
Alexander Dygun
ЦФ
80
Guido Ratto Canziani
ЦФ
33
Marko Stojanović
ЦФ
0
I. Tlupov
ЦФ
Минск
25
Юрий Остроух
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
17
Maksim Lutskiy
ЦФ
3
F. Queiros
ЦФ
0
O. Agwata
ЦФ
0
I. Zenkovich
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
4-1-5
16
0
44
Шестиловский
0
19
Руцкий
18
Жук
8
Барсуков
0
70
7
Нар
11
Мельников
3-2-2-1-3
3
Чаговец
15
Касараб
29
16
Алисейко
0
70
Муниру
15
Евдокимов
23
Яроцкий
8
Шрамченко
31
Пришивалко
21
18
Жук
78
Якушевич
78
Якушевич
18
Жук
19
Руцкий
10
Альшаник
10
Альшаник
19
Руцкий
70
0
0
70
0
44
Тимонюк
44
Тимонюк
0
23
Яроцкий
17
17
23
Яроцкий
15
Касараб
25
Остроух
25
Остроух
15
Касараб
70
Муниру
10
Сазончик
10
Сазончик
70
Муниру
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Минск
1
Maksim Shishlov
ЦФ
14
Alexander Dygun
ЦФ
13
Владислав Полоз
ПВ
80
Guido Ratto Canziani
ЦФ
33
Marko Stojanović
ЦФ
16
Kirill Pavlyuchek
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Пунтус
3
F. Queiros
ЦФ
61
Семен Столбов
ПЗ
0
O. Agwata
ЦФ
0
I. Zenkovich
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Остались в запасе
1
Maksim Shishlov
ЦФ
14
Alexander Dygun
ЦФ
13
Владислав Полоз
ПВ
80
Guido Ratto Canziani
ЦФ
33
Marko Stojanović
ЦФ
16
Kirill Pavlyuchek
ЦЗ
Остались в запасе
3
F. Queiros
ЦФ
61
Семен Столбов
ПЗ
0
O. Agwata
ЦФ
0
I. Zenkovich
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Статистика матча Славия-Мозырь - Минск
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Стадион:
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